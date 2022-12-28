نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برخص التراب.. سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة وأسعار محدودة في السعودية بإمكانيات ومميزات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة وأسعار محدودة ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من الأشخاص بالبحث عن أفضل أنواع السيارات المستعملة داخل المملكة السعودية بإمكانيات ومواصفات مميزة وجيدة لكي يتمكنوا من الحصول على سيارة تناسبهم وتساعدهم في قضاء المهام في حياتهم اليومية والانتقال إلى أي مكان آخر بكل سهولة سواء بمفردك أو مع أسرتك، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أفضل أنواع السيارات المستعملة بالتفصيل.

سيارات للبيع مستعملة بحالة جيدة

سيارات أم جي مستعملة 2002

هذه السيارة تم إنتاجها في عام 2002 وتتواجد في الرياض وعدد الكيلومترات الخاص بالسيارة 2.555 كيلو متر كما يتوفر فيها ناقل حركة أوتوماتيك ولا يوجد لها أي تاريخ حوادث على مواصفات الإقليمية ويوجد فيها جنود ألمنيوم سعر هذه السيارة داخل الأسواق إلى 56 , 000 ريال.

سيارات هيونداي سوناتا 2017

هذه السيارة يوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وقد تم إنتاجها في عام 2017 وعدد الكيلو متر الخاص بالسيارة يصل إلى 178 , 000 ونوع الدفع القيادة ويتوفر فيها إقتباس لندن ويوجد فيها السقف بانوراما والجنوط ألمنيوم والسيارة داخل الأسواق 61 . 500 ريال.

سيارات تويوتا فورتشنر 2015 مستعملة

يمكن لعشاق هذه السيارة الحصول عليها حيث يتوفر سعر هذه السيارة داخل الأسواق بحوالي 56 , 000 ريال كما يتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وعدد الكيلومترات يصل إلى 107. 419 وتتميز باللون الرمادي ولا يوجد أي تاريخ للحوادث لهذه السيارة.

سيارات مازدا سي اكس 2016

يمكن لعشاق هذه السيارة الحصول عليها من داخل مدينة الرياض حيث تم إنتاجها في عام 2016 ويوجد فيها ناقل حركة أتوماتيكي وعدد الكيلومترات 215. 34 وسعر هذه السيارة يصل إلى 50 ألف ريال.

سيارة لكزس 2015 مستعملة

هذه السيارة تم إنتاجها في عام 2015 وتتواجد في مدينة الرياض مع وجود ناقل حركة عادي وعدد الكيلومترات يصل إلى 81 . 619 أما المميزات الموجودة في هذه السيارة يوجد جنوط المونيوم وستة سلندر وهذه السيارة تتواجد في الأسواق بسعر يصل إلى 140, 000 ريال.

سيارات هيونداي فيلوستر 2014

هذه السيارة تتميز بوجود ناقل الحركة أوتوماتيكي وعدد الكيلومترات الخاص بها 160,000 كيلو متر ولا يوجد تاريخ للحوادث ونوع الدفع القيادة سعر هذه السياره داخل الأسواق في مدينة الرياض يصل الى 26 الف ريال يمكنك التواصل مع البائع للحصول عليها.

سيارة تويوتا يارس 2007 مستعملة للبيع

هذه السيارة تتميز بوجود الكثير من المميزات ومنها ان نوع ناقل الحركة أتوماتيك كما أن حالة الهيكل ممتازة وتتميز بوجود مكيف ومثبت للسرعة ومرايا كهربائيه وكراسي مدفأة وقد وصل عدد الكيلو مترات الي 179,999 كيلو متر ويبلغ سعر السيارة 13 الف ريال سعودي السيارة موجودة في بريدة ويمكن الاتصال علي رقم 05918505531.

سيارة تويوتا يارس Y 2019 مستعملة للبيع

اللون الخارجي لسيارة تويوتا يارس Y 2019 هو اللون الأبيض، نوع المحرك أتوماتيك الحالة السيارة مستعملة بحالة جيدة مضمونة ومفحوصة وقد بلغ عدد الممشي 134401 كم، وسعر السيارة كاش 44,66 الف ريال سعودي بدلا من 46,55 الف ريال سعودي وهذا السعر بعد الضريبة كما يمكن الحصول على السيارة بالتقسيط علي 5 سنين بقسط شهري 1277 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع

يمكن الحصول على سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 في مدينة جدة تتميز السيارة باللون الابيض وعدد المسافات المقطوعة 230 الف كيلو متر ويبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 بسعر 13 الف ريال سعودي كاش بينما يصل سعرها بالتقسيط 17 الف ريال سعودي ويمكن الاتصال للحصول على السيارة من خلال التالي 0596545267.