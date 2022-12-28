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عمر شويل - جدة تقسيط سيارات تويوتا وشفروليه وهيونداي المستعملة في السعودية يمكن الآن تمويل السيارة بقسط شهري يبدأ من 1000 ريال سعودي، حيث يمكنك أن تحصل على سياراتك مع أنظمة تمويل سيارات بالتقسيط الذي يقدمه العديد من التوكيلات في داخل المملكة العربية السعودية، والتي تدعم أحدث الطرازات المطروحة داخل المملكة.

وتجدون في فقرتنا التالية كل ما يخص السيارات المستعملة المتاحة للبيع في داخل المملكة العربية السعودية، والتي ضمت أرخص سعر وأفضل إصدار من كبرى شركات السيارات، ونعرض لكم مواصفات السيارات وسعىها، مع الطراز المطروحة بها والفئة التي تنتمي إليها، هذت بالإضافة إلى توافر المعلومات عن قوة موتور السيارة واللون المتاح منها.

تقسيط سيارات تويوتا وشفروليه وهيونداي المستعملة في السعودية تبدأ من 1000 ريال

متاح لكم في السعودية تمويل سيارات بالتقسيط مستعملة بحالة الجديدة، والتي تضم مواصفات مميزة جعلت الإقبال عليها كبير من المستخدمين، وتجدون في الفقرات التالية سعر سيارة تويوتا فورتشنر، وشفروليه سبارك، وهيونداي توسان بقسط شهري يبدأ من 1028 ريال سعودي.

ويعتبر الشراء بالتقسيط حاليًا هو من سمات هذا العصر، ولعل هذا يرجع إلى الظروف الإقتصادية وتوافر أنظمة تقسيط متعددة من مؤسسات كثيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التمويل من شركات معتمدة ومعروفة أو من خلال التعامل مع أنظمة البنوك التي تدعم تمويل السيارات، وهذا يكون وفقًا للشروط والأحكام بالطبع.

تقسيط سيارات تويوتا

تقدم شركة تويوتا toyota كل عام ما يقارب عدد 10 مليون سيارة من إصداراتها المتنوعة في كل أنحاء العالم، وقد اشتهرت الشركة منذ سنين طويلة يإصداراتها من السيارات المتطورة جدًا، كما أنها تعد من أوائل الشركات التي صنعت السيارات الهجينة، المعروفة بمحركها القوي، وقد ذاع صيتها منذ نشأتها في عام 1937 ميلاديًا.

وتتسم سيارات تويوتا toyota fortuner المتاحة في داخل المملكة العربية السعودية بأفضل المواصفات في كل اصداراتها من السيارات الشهيرة التي تطرحها كل عام، ومن بينها السيارة تويوتا فورتشنر بمواصفاتها القوية في الداخل والخارج، من حيث التصميم أو قطع الغيار، أو الموتور، أو سرعة السيارة وملائمتها للطرق في المملكة، أو التقنيات الموجودة بها.

ومتوفر بالتقسيط سيارة تويوتا فورتشنر جي اكس 2 4×4 2018 ذات ناقل حركة أو توماتيك، بمحرك سعته 2.70 لتر مع عدد 4 اسطوانات، مقاس الإطارات هو 17 بوصة، والسيارة قطعت مسافة قدرها 154,289 كيلو متر، وهي متوفرة باللون الأبيض، وتضم صالون داخلي باللون البني، متاحة للمعاينة من داخل جدة.

وتحتوي السيارة على نظام تثبيت السرعة المتطور مع أمكانية التحكم من خلال لوحة عجلة القيادة، كما أن السيارة تلك تدعم خاصية التحكم عن بعد الذكية من خلال الريموت كونترول، مع تقنية دعم المكابح وحساسات خلفية، وكذلك نجد بهذا الموديل من السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner خاصية مانع إصطدام الفرملة التلقائي.

سعر السيارة toyota fortuner GX2 4×4 2018 هو 97,405 ريال سعودي، بعد خصم قدره 2500 ريال سعودي.

السيارة متاحة للتمويل والشراء بنظام التسديد على دفعات من تأجير للتمويل أو تمويل الأولى بمبلغ شهري 2,200 ريال سعودي.

هونداي سيارات بالتقسيط

تتبع كل سيارات هيونداي الشركة الأم هيونداي كيا للمركبات، حيث أنه هناك تحالف بين الشركتين، وهي تقع في كوريا الجنوبية في داخل مدينة سول، والشركة تحتل مكانة كبيرة بين الشركات الكبرى في قارة آسيا، فهي تقع في المرتبة الثانية بعد سامسونج من حيث الحجم، وقد تم تأسيسها في العام 1967 من الميلاد.

ونوفر لكم سيارات متاحة من شركة هيونداي hyundai بأنظمة التقسيط المتنوعة المقدمة من داخل المملكة العربية السعودية، وتعد شركة هيونداي من السيارات التي تلاقي إقبال كبير على شرائها من معظم الفئات للمستخدمين من داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم هيونداي سياراتها بمواصفات حديثة تتماشى مع تطور تكنولوجيا السيارات في المملكة.

متاح سيارة هيونداي توسان جي ال 2020 الأوتوماتيك ذات المحرك بسعة 2.00 لتر 4 سليندر، والسيارة بها إطارات بمقاس 17 بوصة، والمسافة المقطوعة بالسيارة حتى الآن هي 81,431 كيلو متر، السيارة متاحة باللون البيج، ومتاح معاينتها في جدة.

سعر السيارة hyundai tucson GL 2020 هو 82,455 ريال سعودي، بعد خصم قدره 4,000 ريال سعودي.

السيارة متاحة للتمويل والشراء بنظام الدفع غلى دفعات من توكيل عبداللطيف جميل، أو تأجير للتمويل، أو تمويل الأولى بمبلغ شهري 2,077 ريال سعودي.

اسعار سيارات شيفروليه

تتبع سيارات شيفروليه الشركة الأمريكية شيفروليه لصناعة السيارات، والتي تم تأسيسها في عام 1911 من الميلاد بداخل الولاية ميتشيغان بمدينة ديترويت، حيث أنشأها كلًا من لويس شيفروليه وويليام ديورانت، وقد قامت شركة جنرال موتورز الأمريكية بضمها لها فيما بعد، لتصبح النواة لها، لكونها كانت من أوائل الشركات التي ضمتها لها.

تعتبر سيارات شركة شيفروليه chevrolet من أقدم الشركات الرائدة في صناعة السيارات، فهي تتسم بانتاجها من السيارات القوية التي تتحمل مختلف ظروف الإستخدامات القوية، وهذا أحد أهم أسباب إتجاه المستخدمين إلى شرائها، مع السعر المناسب لتلك الفئة من السيارات، وبهذا أصبحت الإختيار الأول الذي يفكر به الشخص عند شرائه سيارته.

متوفر للبيع سيارة شفروليه سبارك ال اس الأوتوماتيك التي تسير بموتور سعته 1.40 لتر بعدد 4 ساندرات، تسير السيارة على إطارات بمقاس 14 بوصة، قطعت السيارة مسافة قدرها 54,953 كيلو متر، اللون النتوفر منها هو الرمادي مع الأسود، وتضم صالون داخلي باللون الأبيض، والسيارة متاح معاينتها في جدة.

سعر السيارة chevrolet spark LS 2020 هو 36,225 ريال سعودي.

السيارة متاحة للتمويل والشراء بنظام التسديد على دفعات من توكيل عبداللطيف جميل، أو تأجير للتمويل، أو تمويل الأولى بمبلغ شهري 1,028 ريال سعودي.

قدمتا لكم أسعار سيارة تويوتا فورتشنر، مع شفروليه سبارك، وهيونداي توسان، وهم متوفرين للتمويل بمبلغ يبدأ من 1000ريال سعودي شهريًا، وللمزيد من اخبار السيارات تابعونا يوميًا للإطلاع على كل مقالتنا الحصرية.

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