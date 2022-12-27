اسعار السيارات المستعملة في السعودية بالتقسيط تبدأ من 36000 ريال فقط

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عمر شويل - جدة اسعار السيارات المستعملة بالتقسيط في السعودية باسعار مناسبة لمحدودي الدخل تبدأ من 36000 ريال كاش، مع إمكانية الشراء بتمويل تقسيط سيارات من أحدث الموديلات وأكثرها طلبًا في المملكة العربية السعودية.

اسعار السيارات المستعملة بالتقسيط في السعودية تبدأ من 36000 ريال كاش

اسعار السيارات في السعودية نعرضها لكم لسيارات تويوتا وهيونداي وسوزومي بأسعار مناسبة، حيث متاح شرائها بقسط شهري يبدأ من 1200 ريال سعودي فقط، كما أن المركبات بحالات ممتازة وخاضعة للفحص الشامل.

وبهذا من خلال ميزة التقسيط يمكن تمويل السيارة وتسديد سعرها على دفعات كل شهر، ليصبح في الإمكان مواجهة مشكلة غلاء الأسعار التي ظهرت في العديد من الدول، فيمكن الآن إمتلاك السيارة بتسعيلات متعددة من مختلف التوكيلات، وهذا يسري على كافة السيارات المتاحة لكم في الفقرات التالية، ونترككم للإطلاع على التفاصيل.

اسعار السيارات تويوتا

متاح سيارات تويوتا كورولا toyota corolla XLI 2020 مستعملة.

كورولا toyota corolla XLI 2020 مستعملة. السيارة متاحة للمعاينة في جدة.

متوفر منها اللون البيج ومن الداخل باللون البيج والأسود.

المسافة المقطوعة بالسيارة 77,674 كم.

ناقل الحركة من النوع الأوتوماتيك.

المحرك بسعة 1.60 لتر يضم عدد 4 اإسطوانات.

الإطارات مقاسها 15 بوصة.

المحرك يسير بوقود بنزين.

متاح شراء السيارة كاش بمبلغ 64,400 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 1,967 ريال سعودي شهريًا.

تقسيط سيارات هيونداي

متوفر سيارة هيونداي إلنترا hyundai elantra GL 2021 مستعملة.

المركبة متاحة للمعاينة في جدة.

متوفر منها اللون الرمادي ومن الداخل باللون البيج.

المسافة المقطوعة بالسيارة 107,825 كم.

ناقل الحركة من النوع الأوتوماتيك.

ناقل الحركة من النوع الأوتوماتيك. المحرك بسعة 1.60 لتر يضم عدد 4 اإسطوانات.

الإطارات مقاسها 16 بوصة.

المحرك يسير بوقود بنزين.

متاح شراء السيارة كاش بمبلغ 74,175 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 2,194 ريال سعودي شهريًا.

سيارات بالتقسيط في السعودية

معروض للبيع سيارة سوزوكي بالينو LX 2020 مستعملة.

تجدوها متاحة للمعاينة في جدة.

متوفر منها اللون الفضي ومن الداخل باللون الرمادي.

المسافة المقطوعة بالسيارة 91,301 كم.

ناقل الحركة من النوع الأوتوماتيك.

المحرك بسعة 1.40 لتر يضم عدد 4 اإسطوانات.

الإطارات مقاسها 16 بوصة.

المحرك يسير بوقود بنزين.

متاح شراء السيارة كاش بمبلغ 36,700 ريال سعودي، لتصبح بسعر 42,205 ريال سعودي بعد الضريبة، أو بالتقسيط بمبلغ 1,254 ريال سعودي شهريًا.

قدمنا لكم اليوم اسعار السيارات المستعملة في السعودية كاش والبتقسيط، فمتاح سيارة تويوتا مع هونداي بمبالغ مناسبة، كما متاح سيارة سوزوكي بمبلغ 36000 ريال، وللمزيد من أخبار السيارات في السعودية يمكنكم متابعة موقعنا الرسمي كل يوم للوصول إلى جديد مقالتنا التي تضم كافة الإصدارات ومواصفاتها.

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