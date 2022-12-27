نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بداية من 5000 ريال وبحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة المتوفرة بأسعار رائعة بالإضافة لنظام التقسيط مع مواصفات وكماليات ممتازة لكافة السيارات المستعملة. سيارة تويوتا ياريس أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا ياريس أول إستخدام 2013 مستعملة في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة تويوتا ياريس مستعملة 5000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة تويوتا ياريس بنظام التقسيط بدفع مقدم 500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا ياريس أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا ياريس سجل 195000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا ياريس أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا ياريس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596268448. للبيع سيارة كيا سيراتو أول إستخدام 2015 مستعملة سيارة كيا سيراتو أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة كيا سيراتو مستعملة 18000 ريال سعودي.

السيارة كيا سيراتو متوفرة للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا سيراتو أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة كيا سيراتو بلغ 13000 كيلو متر.

السيارة كيا سيراتو متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سيراتو البنزين.

يوجد بالسيارة مكيف وريموت كنترول وراديو كاسيت ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سيراتو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594187366 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594187366. سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2002 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2002 مستعملة في مدينة الخبر.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 290000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أخضر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594162988 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594162988.

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