نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات تويوتا في السعودية باقل سعر لأحدث الإصدارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح لكم اسعار تقسيط سيارات تويوتا في السعودية بأقل سعر في المملكة لأحدث الإصدارات من سيارة تويوتا لاندكروزر والوفا وراف فور toyota لموديلات 2019 و 2018 بأقل دفعة أولى للمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية فقط.

تقسيط سيارات تويوتا toyota في السعودية باقل سعر لأحدث الإصدارات

متاح لكم في التالي أسعار تقسيط سيارات تويوتا في السعودية بمبالغ تناسب محدودي الدخل، حيث أنه متاح أكثر السيارات طلبًا من المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية من سيارات تويوتا ذات المواصفات العالية من عبداللطيف جميل.

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر

معروض الآن للبيع بالتقسيط سيارات تويوتا تويوتا راف فور toyota rav 4 2019 STD.

متاحة للمعاينة والتجربة في داخل مدينة جدة.

السيارة بحالة مستعملة كالجديدة ومتاحة باللون الأبيض فقط.

نوع السيارة عائلية تسير بناقل حركة من فئة الأوتوماتيك.

المسافة المقطوعة بالسيارة يتراوح قدرها ما بين 99,999-90,000 كيلو متر.

متاحة للشراء بضمان لمدة سنة.

معروضة للبيع المباشر من المالك بقسط شهري قدره 2,397 ريال سعودي شامل الضريبة.

سيارة تويوتا راف فور

معروض للبيع بالتقسيط تويوتا لاندكروزر صالون 2019 VXR32019.

متاحة للمعاينة والتجربة في مدينة جدة.

السيارة مستعملة ومتاحة باللون الأبيض فقط.

نوع السيارة عائلية تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

المسافة المقطوعة بالسيارة قدرها 119,999-100,000 كيلو 14 طريق المدينة.

متاحة بضمان لمدة سنة.

معروضة للبيع المباشر من المالك بقسط شهري قدره 7,358 ريال سعودي شامل الضريبة.

سيارات بالتقسيط تويوتا انوفا

متاح للبيع بنظام التقسيط سيارة تويوتا انوفا toyota anuva 2018 STD.

متاحة للمعاينة والتجربة في مدينة جدة.

بحالة مستعملة ومتاحة باللون الأبيض فقط.

النوع فان بوكس تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

المسافة المقطوعة تتراوح بين 149,999-140,000 كيلو متر.

متاحة بضمان لمدة سنة.

معروضة للبيع المباشر من المالك بقسط شهري قدره 2,050 ريال سعودي شامل الضريبة.

عرضنا عليكم اليوم في هذا المقال اسعار التقسيط لموديلات تويوتا العائلية في داخل المملكة العربية السعودية بأقل قسط شهري شملت إصدارات راف فور ولاند كروزر وانوفا، وللمزيد من أخبار السيارات في السعودية يمكنكم متابعة موقعنا الرسمي والنقر على زر المتابعة للوصول لأحدث المقالات لدينا بصفة يومية.