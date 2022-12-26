نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض توفير 24 ألف على سعر كيا K8 موديل 2023 وخصم يصل إلى 11% من الجبر للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض توفير 24 ألف على سعر كيا K8 موديل 2023 وخصم يصل إلى 11% من الجبر للسيارات، نقدم لكم اليوم أحد أبرز عروض كيا الجبر بمناسبة تخفيضات نهاية العام، فقد توفر خصم خاص على فئة EX المزودة بتجهيزات الفل الكامل من سيارة كيا k8 الجديدة موديل 2023. نقدم لكم سعر السيارة الجديد لدى معارض كيا الجبر مع توضيح لكافة المواصفات الداخلية والخارجية، كما نكشف لكم أيضاً عن أسعار الفئات الأقل في التجهيزات من كيا k8 الجديدة.

سعر كيا K8 فل كامل موديل 2023

توفرت سيارة كيا k8 2023 فئة اي اكس فل كامل بسعر 203 ألف و548 ريال بدلا من 227 الف و460 ريال، مع إمكانية طلب التقسيط من خلال كيا الجبر للتمويل، وبهذا السعر نحصل على عرض خصم يصل إلى حوالي 24 الف ريال وتخفيض بنسبة 11% تقريباً. الجدير بالذكر أن كيا كي 8 الجديدة قد طرحت بثلاث فئات متدرجة من حيث التجهيزات، وإذا نظرنا إلى أسعار بقية الفئات فسنجد أن فئة EX MID قد بلغ سعرها حوالي 188 ألف وسبعمائة ريال، بينما وصل سعر فئة ال اكس ستاندر إلى 154 ألف ومائتي ريال.

مواصفات كيا K8 اي اكس الجديدة

تأتي كيا كي 8 الجديدة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي يعطي قوة تعادل 300 حصان، ناقل الحركة Automatic من 8 سرعات ونظام الدفع امامي، الموتور يعمل بالبنزين مع معدل استهلاك متوسط للوقود يساوي تقريباً 12.9 كم لكل لتر. تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، انوار ليد خلفيه، كشافات ضباب خلفي، ليد نهاري، انوار ليد عالي واطي، جنوط مقاس 20 انش. كما تتميز تلك الفئة بتوافر نظام تحذير في المناطق العمياء، نظام حماية من السرقة، نظام تحذير مغادرة المسار، نظام قياس ضغط الإطارات، فرامل abs مانعة للانغلاق + تحكم في الثبات والانزلاق

تتميز أيضاً كيا K8 فل كامل موديل 2023 بالتجهيزات التالية: