نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات جديدة للبيع بالتقسيط في السعودية بمواصفات وإمكانيات ليس لها مثيل على 5 سنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات جديدة للبيع بالتقسيط في السعودية، أصبح الشراء بالتقسيط هو الحل الأمثل لشراء الأشياء الثمينة بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه الذي شهدته السلع والمواد بشكل عام، ولعل شراء السيارات بالتقسيط من أبرز أنواع الشراء التي بدأت تنتشر بكثرة خلال الفترة الماضية، حيث تنافست الشركات والمعارض فيما بينها في تقديم عروض مختلفة من التقسيط للسيارات باختلاف الموديلات والأشكال وذلك للتسهيل على المواطن والمقيم في المملكة عملية الحصول على سيارة بمقدم بسيط وتقسيط الباقي على عدة سنوات على حسب قدرة المشتري على الدفع، ولكن لابد من توافر شروط محددة للشراء بالتقسيط تختلف من شركة لأخرى وفقا للضوابط.

سيارات جديدة للبيع بالتقسيط في السعودية

نعرض لكم عروض هائلة لسيارات مختلفة الموديلات بمقدم بسيط وتقسيط على 5 سنوات مع ضمان لمدة 4 سنوات:

سيارة لكزس ES 2022 AH أوتوماتيك يمكن الحصول عليها بالاتصال على رقم 920012720.

سيارة تويوتا فورتشنر GX2

يمكن الحصول على سيارة تويوتا فورتشنر GX2 موديل 2022 مناسبة للعائلات ذات محرك أوتوماتيكي من مجموعة صالح للسيارات بالاتصال على رقم 0507769922، أو على واتس آب +966 53 622 3388.

سيارة كيا اوبتيما 2020

كما أنه يمكن الحصول على سيارة كيا اوبتيما LX 2020 مستعملة في الدمام قطعت مسافة 140 ألف كيلو متر متاحة لدى عبد اللطيف جميل بقسط شهري 1830 ريال سعودي.

كما أن سيارة لكزس ES 2022 BB يمكنك شراء سيارة لكزس ES 2022 BB جديدة ذات لون أبيض بمحرك أوتوماتيك في مدينة الرياض، والحصول على ضمان لمدة 4 سنوات بالاتصال على رقم 920012720، أو على واتس آب +966 59 438 7078.

سيارة لكزس RX350 BB

توجد سيارة لكزس RX350 موديل 2022 في الرياض بسعر 266570 ريال سعودي وهي إحدى السيارات العائلية الأتوماتيك المميزة لدى السعوديين، حيث يمكنك التواصل مع البائع على رقم 920012720، أو على واتس آب +966 59 438 7078.

سيارة لكزس LX 600 BB

تتوافر لدى شركة هلا للسيارات سيارة لكزس LX 600 BB موديل 2022 بيضاء اللون بسعر 759 ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، كما أنه يمكن معرفة باقي المواصفات بالاتصال على رقم 920012720، أو التواصل على رقم واتس اب +966 59 438 7078.