نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عرض 900 ريال شهريا سيارة لاند كروزر 2023 في السعودية لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث عرض لاند كروزر 2022 من مؤسسة عبد اللطيف جميل المعروفة من المملكة العربية السعودية، وتعتبر تويوتا لاند كروزر من أفضل السيارات التي أنتجتها شركة “تويوتا” اليابانية وهي من السيارات الفخمة التي تشتريها الطبقة العليا، ولكن بفضل شركة “عبد اللطيف جميل” أصبح من السهل الآن شراء سيارة تويوتا لاند كروزر من قبل العديد من الطبقات الاجتماعية لأن الدفع الشهري منخفض وفترة السداد مريحة وطويلة وتستمر حتى خمس سنوات.
أحدث عرض 900 ريال شهريا سيارة لاند كروزر 2023
القرض من شركة عبد اللطيف جميل السعودية وهو لسيارات تويوتا لاند كروزر موديل 2022 بدفعة شهرية تبدأ من 900 ريال سعودي. التكلفة الإجمالية للسيارة 226 مليونا و 400 ريال سعودي، ويزداد القسط الأول من القرض إلى 187 مليونا و 207 ريال سعودي، بينما يرتفع القسط الأخير إلى 104 ريال.
مواصفات سيارة لاند كروز
يعد الزجاج العازل للضوضاء والضوضاء والحرارة أحد أهم ميزات سيارة تويوتا والمركبات التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل لديها مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، وتصميمها المتفوق يجعلها مثالية للاستخدام على الطرق في المملكة العربية السعودية وتتميز بمقاعد فسيحة للموصل والركاب بالإضافة إلى كراسي مريحة بالإضافة إلى ذلك، تقدم عبد اللطيف جميل خدمات صيانة تويوتا وقطع غيارها وإصلاحها لجميع الماركات والموديلات.
- تعمل السيارة بمحرك ميكانيكي 409 حصان.
- يتم تضمين 110 لتر في خزان الوقود.
- يتم تضمين ناقل حركة أوتوماتيكي.
- يشارك زوج 650 نيوتن متر.
- يبلغ طول السيارة 5115 ملم وعرضها 1980 ملم وارتفاعها 1945 ملم.
- نظام الجر في السيارة، والذي يتكون من أربع عجلات آلية.
تويوتا لاند كروزر 2023
تأتي السيارة بثلاثة محركات مختلفة وهي كالتالي: –
- المحرك الأول للسيارة هو محرك هوائي 4000 سم مكعب بقوة 271 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 5600 دورة في الدقيقة.
- على عكس المحرك التوربيني 3500 سي سي للسيارة الثانية، والذي يتمتع بقوة 409 حصان ويمكنه القيام بـ 5200 دورة في الدقيقة.
- المحرك الثالث والأخير له أسطوانة 3300 سم 3 وهو محرك ديزل، ويبلغ إنتاجه 302 حصانًا عند 4000 دورة في الدقيقة.
- لاند كروزر لديها أنظمة تحويل المعلومات.
- شاشة تعمل باللمس في السيارة.
- توجد أزرار على لوحة العدادات للتحكم في مناخ السيارة ونظام الصوت.
- يوجد أنظمة ترفيه في المقاعد الخلفية.
- يتم توفير مخرجات راديو وبلوتوث و USB.
- لديها أربعة عشر متحدثًا رئيسيًا.
- مفروشة بمقعد وجناح ومقبض سرعة.
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