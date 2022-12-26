نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار السيارات في السعودية اشتري سيارة تويوتا بسعر 6000 ريال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار السيارات في السعودية متاحة للبيع المباشر من المالك، ويمكن شراء سيارة تويوتا toyota مستعملة بحالة جيدة بسعر يبدأ من مبلغ 6000 ريال سعودي فقط بمواصفات تناسب مختلف الإستخدامات، كما متاح تقسيط سيارات بمبلغ يبدأ من 1000 ريال سعودي فقط والاستلام فوري.

اسعار السيارات في السعودية اشتري سيارة تويوتا بسعر 6000 ريال فقط toyota

متاح اقل اسعار السيارات في السعودية للمركبات المستعملة من سيارات تويوتا بسعر يبدأ من مبلغ 6000 ريال سعودي، فتجدون معنا إصدارات كامري وهايلكي وكورولا بحالة ممتازة وخاضعة للفحص الشامل، هذا مع إمكانية التمويل وتسديد المبلغ على دفعات شهرية.

اسعار السيارات تويوتا هايلكس toyota

متاح للبيع المباشر سيارة تويوتا هايلكس toyota 2013 مستعملة ربع نقل.

السيارة متوفرة باللون الأبيض.

يمكن المعاينة في داخل مدينة بيشة‎‎.

السيارة تسير من خلال ناقل حركة يدوي.

تسير السيارة بوقود البنزين.

السيارة قطعت مسافة حتى الآن قدرها 350,000 كيلو متر.

تجدوها معروضة للبيع المباشر من المالك بمبلغ 28,000 ريال سعودي والدفع كاش فقط.

سيارة تويوتا كورولا للبيع

متوفر للبيع المباشر سيارة تويوتا كورولا toyota corolla 2010 مستعملة سيدان.

تجدوها متاحة باللون الأبيض.

تتم المعاينة للسيارة في مدينة الشرقية‎‎.

السيارة تسير بناقل حركة من فئة الأوتوماتيك.

محرك السيارة يسير بوقود البنزين.

قطعت السيارة مسافة قدرها 180,000 كيلو متر.

معروضة للبيع المباشر من المالك بمبلغ قدره 12,000 ريال سعودي كاش فقط.

تقسيط سيارات تويوتا كامري مستعملة

معروض في السعودية للبيع والتمليك الفوري سيارة تويوتا كامري toyota camry 2013 مستعملة.

متوفرة باللون الأحمر.

يمكن المعاينة في مدينة مكة.

السيارة تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك.

تسير بوقود من نوع البنزين.

السيارة قطعت مسافة 255,000 كيلو متر.

معروضة للبيع المباشر من المالك بمبلغ 6,000 ريال سعودي كاش، كما متاح تقسيط السعر بمبلغ 1,000 ريال سعودي شهريًا مع دفع 2,000 ريال سعودي مقدم.

عرضنا لكم أقل اسعار السيارات في السعودية بحالة مستعملة جيدة بالتقسيط وكاش، وللمزيد من التفاصيل عن أحدث الإصدارات من المركبات في المملكة العربية السعودية يمكنكم متابعتنا من خلال الضغط على زر المتابعة والإشتراك في نظام الإشعارات اليومي لدينا.