نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا 2023 بنك الراجحي الخطوات بالتفصيل والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم واكبر البنوك للتمويل والتي أيضا يمكن من خلالها اقتراض مبالغ كبيرة بعد تقديم كافة الضمانات، ونجد أن البنك يوفر إمكانية تقسيط تويوتا 2023 بنك الراجحي من خلاله ولكن هناك بعض الشروط التي سوف نوضحها في مقالنا ونجد أن الخطوات سهلة وبسيطة، كما أن بنك الراجحي يوفر للعميل الخدمات المختلفة التي تجعله لا يتردد في التعامل معه.

خطوات تقسيط تويوتا 2023 بنك الراجحي

يسهل تقديم عرض للحصول على تمويل لتقسيط تويوتا من خلال بنك الراجحي من خلال الانترنت بشكل سريع، وتتمثل خطوات تقديم الطلب في الأتي ذكره:

تسجيل الدخول إلى الحساب الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

اختيار عروض تمويل السيارات والدخول للتقديم عبر الصفحة الرسمية بالموقع.

يجب كتابة البيانات بشكل صحيح من واقع المستندات الرسمية مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية.

يلزم إدخال بيانات الحساب المصرفي وتحديد الجنس والسن وإدخال رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

يتم الاتفاق على فترة سداد محددة يختارها العميل من الموقع قبل تأكيد الطلب.

شروط تقسيط سيارة تويوتا 2023 بنك الراجحي

يمكن للجميع تقديم طلب لتقسيط سيارة تويوتا 2023 بنك الراجحي ولكن يلزم توافر الشروط المحددة التي تضمن مصداقية العميل وتعزز الثقة بين المشتري والبنك وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يمتلك العميل حساب مصرفي لضمان تحويل الدفعات المتفق عليها بشكل شهري.

يلزم سداد 1% من قيمة تمويل سيارة تويوتا 2023 المختارة.

يتم تقسيط المبلغ على مدار خمس سنوات بحد أقصى ويمكن تقليل المدة حسب رغبة العميل.

يكون معدل الزيادة السنوية 7% وتكون الدفعة الأولى 0% بينما تصل الدفعة الأخيرة إلى 50% وتشمل تلك النسبة تامين السيارة.

مميزات تقسيط تويوتا 2023 من بنك الراجحي

يقدم البنك عدة مميزات للعملاء المتعاقدين معه لتقسيط سيارة تويوتا 2023 وذلك يجعله البنك رقم واحد بالمملكة العربية السعودية ذات المصداقية ويمتاز بثقة العملاء، يمكن من خلال البنك تقسيط أي نوع من السيارات سواء كانت جديدة أو مستعملة بأقل فائدة بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، تعد فتة السداد مثالية جدا للعميل كما أن القيمة التي يمكن التقديم عليها تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، إلى جانب أن هناك إمكانية تحويل الراتب بشكل الكتروني أو اختيار التعاقد بدون تحويل الراتب على حسب الاتفاق مع العميل واختيار طريقة السداد المناسبة مع وضع شروط سهلة لضمان إرضاء جميع العملاء.