نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل بالسعودية بأسعار تبدء من 9.000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجميع يرغب في شراء سيارة ويكون ذلك الأمر بمثابة حلم كبير يصعب تحقيقه، ولاكن الآن بسبب إنتشار السيارات المستعملة بحراج السعودية أصبح الأمر في غاية السهولة لتوافر العديد من الأنواع والموديلات مع اشتراط الحالة الجيدة للسيارات المستعملة والأسعار المتفاوتة لتكون مناسبة للجميع.

سيارات مستعملة بالسعودية

للبيع سيارة مستعملة فورد إيدج سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي الرصيفة بسعر 18000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة خمري.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية أمريكية.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 300000 كيلو متر.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالآتي:

كراسي جلد، دخول بدون مفتاح، مثبت سرعة .

مرايا كهربائية، زجاج كهربائي، أكياس هوائية.

إطار إحتياطي، جنوط ألمنيوم، مكيف.

سيارة فورد مستعملة للبيع

للبيع سيارة فورد إيكو إسبورت سنة الصنع 2015 مستعملة للبيع في مدينة الخبر حي الثقبة بسعر 13000 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 10000 إلى 19999 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

الكماليات المتواجدة في السيارة كالتالي:

بلوتوث، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، مكيف.

جنوط ألمنيوم، إطار إحتياطي.

سيارة مستعملة للبيع موديل 2012



للبيع سيارة فورد فيجو سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي أحد بسعر 9000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية أمريكية.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 170000 إلى 179999 كيلو متر.

كماليات السيارة عبارة عن:

بلوتوث، زجاج كهربائي، مكيف، مدخل يو إس بي.

مدخل AUX، ميكروفون، إطار إحتياطي

سيارة إكسبلورر مستعملة للتنازل

للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الروضة بسعر 22000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 187000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة خمري.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفر بها عدد ستة سلندر.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:

أكياس هوائية، بلوتوث، زجاج كهربائي، سنتر لوك.

كراسي جلد، مثبت سرعة، مدخل يو إس بي.

مرايا كهربائية، مشغل أقراص، مكيف، نظام إنذار.

جنوط ألمنيوم، إطار إحتياطي، حساسات إصطفاف.

سيارة مستعملة موديل 2005

متواجد سيارة مستعملة للبيع بحالة تجعلها جاهزة على الفحص الشامل والاستخدام فور الإنتهاء من عملية الشراء من المالك، السيارة نوعها تويوتا كامري 2005 ذات محرك قوة 4 سلندر وبها نظام الدفع الأمامي FWD، عدد المقاعد بالسيارة 5، المبلغ المطلوب مقابل الحصول على السيارة هو 7.000 ريال سعودي.

متواجدة بالخرج بحي السلام، تتمتع بناقل حركة نوعه أوتوماتيك

كما تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

السيارة تستخدم البنزين.

اللون الخارجي لها هو الخمري.

متواجد بها إطار احتياطيوزجاج كهربائي.

العداد سجل المسافة التي قطعتها السيارة من سنة التصنيع وحتى الآن وهى تصل إلى 200.000 كيلو متر.

الدهان الخارجي أُعيد جزئياً، بينما الهيكل الخارجي ممتاز بدون حوادث.

سيارة للتنازل بحالة ممتازة

متواجد للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2013.