نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحالة تشبة الجديدة.. سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بالتقسيط، تزايد البحث عن شراء سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية بعد زيادة المعروض منها في أكبر معارض السيارات بالسوق السعودي بمواصفات جيدة وأسعار معقولة ومتفاوتة وفقاً للفئة السعرية التي تبحث عنها وسوف تجد طلبك بكل سهولة، حيث تعد هي الخيار البديل المناسب في الوقت الحالي مع الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة، وفي الآتي نعرض لكم السيارات المستعملة المتاحة للبيع في السعودية مع إمكانية الدفع على أقساط شهرية.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية بالتقسيط

إذا كنت تبحث عن شراء سيارة بالتقسيط في السعودية فتعرف معنا على إعلانات السيارات المستعملة المتاحة للبيع بموديلاتها ومواصفاتها المختلفة التي يجب أن تتفحصها جيداً عند الشراء عن طريق التواصل المباشر مع البائع.

سيارة تويوتا كامري 2007

السيارة متوفرة في مدينة جدة، تأتي بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك، الدهان الخارجي لها هو الأزرق، حالة الهيكل ممتازة بدون أي حوادث، المسافة المقطوعة 154,000 كيلومتر، وتأتي بالمواصفات التالية:

مكيف.

مرايا كهربائية.

زجاج كهربائي.

محرك اقتصادي cc1600.

كراسي مدفأة.

أبل Car Play.

السعر المطلوب: 12,000 ريال سعودي كاش، و 14,000 ريال سعودي في حالة الدفع بالأقساط.

سيارة تويوتا كورولا 2013

تتميز السيارة بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك، اللون الخارجي لها هو الأبيض، حالة الهيكل ممتازة جداً ولم تتعرض إلى أي حوادث من قبل، عداد الممشى 189,999-180,000 كيلومتر، تدعم السيارة وجود مكيف ومرايا كهربائية، السعر المطلوب هو 10,000 ريال سعودي كاش، ومتوفر إمكانية الدفع على أقساط.

سيارة تويوتا كامري 2004

السيارة معروضة للبيع في مدينة حفر الباطن – الصناعية، تأتي بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك، الدهان الخارجي لها باللون التركواز، حالة الهيكل ممتازة بدون حوادث، ومن مواصفاتها الداخلية والخارجية:

مكيف.

نظام ملاحة.

نظام إنذار.

أكياس هوائية.

مثبت سرعة.

زجاج كهربائي.

حساسات اصطفاف.

مانع انزلاق.

إطار احتياطي.

السعر المطلوب: 6,000 ريال سعودي كاش، و 8,000 ريال سعودي في حالة الأقساط.

سيارة نيسان باثفايندر 2006

السيارة تأتي بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك، متوفرة باللون البيج، حالة الهيكل جيدة مع عيوب بسيطة في البودي، وتأتي بالمواصفات التالية:

زجاج كهربائي.

مرايا كهربائية.

مكيف.

سنترلوك.

مثبت سرعة.

جنطات ألومنيوم.

السعر المطلوب: 8,500 ريال سعودي، ومتوفر الدفع على أقساط.

سيارة فورد فوكس 2008

تأتي السيارة بمواصفات أمريكية وناقل حركة أتوماتيك، متوفرة باللون الفضي، حالة الهيكل جيدة مع عيوب بسيطة في البودي، ومن مواصفات الداخلية والخارجية: