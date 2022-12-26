نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي موديلات حتى 2020 للبيع بأسعار مخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي موديلات حتى 2020 للبيع بأسعار مخفضة، تتوفر للبيع تويوتا مستعملة طراز يارس موديل 2014، السيارة ماكينة وقير على الشرط ممشاها 340 ألف كيلو متر ومتواجدة بالمنطقة الشرقية، المحرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي يعطي قوة 84 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بمقاعد قماش، وسائد هوائية، مكيف يدوي، جنوط 14 بوصة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مصابيح هالوجين، نظام حماية من السرقة. السعر المطلوب 20 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

سيارات هيونداي مستعملة في السعودية

للبيع هيونداي مستعملة طراز توسان موديل 2014، السيارة ممشاها 322 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الرياض، الهيكل الخارجي به رشوش متفرقة تحتاج للصيانه وبعض القطع الاستهلاكية، المحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يعطي قوة 166 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، دبل، تكييف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، مراتب مخمل، تحكم كهربائي بالمقاعد، وسائد هوائيه، جنوط 17 بوصة. الاستمارة والفحص منتهي وقد وصل أعلى سوم إلى 23 ألف ريال.

للبيع هيونداي مستعملة طراز كونا فئة نص فل موديل 2020، السيارة ممشاها 91 ألف كيلو متر فقط محركات بحالة الوكالة ومتواجدة في المنطقة الشرقية، البودي تعرض لحادث بسيط في الرفرف والباب الخلفيين وتم التصليح في الوكالة، المحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي والقير أوتوماتيك مع 3 أنظمة قيادة. تتميز بحساسات خلفية، هاند بريك، شاشة لمس، دخول ذكي، تشغيل ذكي، مثبت سرعة، إشارات انعطاف، كشافات ضباب، نقاط عمياء، كاميرا خلفية مرايا كهربائية، نظام نزول المنحدرات، حساس ضغط الكفرات ، شاشة معلومات، مدخل USB، مدخل AUX، شاحن لاسلكي، تحكم طارة. السعر المطلوب 55000 ألف ريال.

تويوتا مستعمل للبيع بحد رخيص

للبيع تويوتا مستعملة طراز كامري موديل 2017 فئة فل كامل، السيارة ممشاها 335 ألف كيلو متر محركات شرط ومتواجدة بمدينة أبها، البودي وكالة ماعدا رش بالصدام الخلفي مع تعديل باب الصندوق الخلفي بدون رش، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يعطي قوة 178 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، وسائد هوائيه، إضاءات ليد، جنوط 16 بوصة، دخول ريموت، مكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مشغل دي في دي، اوامر صوتية، تحكم كهربائي بالمقاعد، مراتب مخمل. الموتور مفحوص ومجدد ومسيوم بقيمة 41 ألف ريال.

آخر عروض بيع المستعمل اليوم هي تويوتا طراز يارس موديل 2015، السيارة ماكينة وقير على الشرط ممشاها 257 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الجوف. المحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يعطي قوة 107 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بمكيف يدوي، كراسي مخمل، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، سنترلوك، مدخل AUX، نظام للحماية ضد السرقة، تحكم كهربائي بالمقاعد، حساسات خلفيه، جنوط 14 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 27 ألف ريال والبيع قريب.