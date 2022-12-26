نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برخص التراب.. سيارات هيونداي مستعملة للبيع في السعودية بأسعار مخفضة وحالة تشبه الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي من أكثر السيارات التي تتوافد على شراؤها الأفراد في كافة أنحاء العالم، حيث تقع هذه السيارة في منافسة بين سيارات عديدة مثل: بيجو، فورد، هوندا وتحتل الشركة الترتيب الثاني في شركات إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية بعد شركة سامسونج، كما أنها تعتبر الشركة الرابعة بين باقي الشركات بالنسبة للمبيعات، وقد أخذت هيونداي في صناعة السيارات الكهربائية والتي تتميز بأنها صديقة للبيئة لتننافس بقوة مع تويوتا بريوس، والتي تتمتع بجاذبية التصميم الذي حاز على إعجاب العديد من عشاق سيارات هيونداي وتحديدا السيارات الكهربائية، وخلال العدة أعوام السابقة طلت علينا هيونداي بالعديد من الإصدارات الجديدة مثل: سوناتا، إلنترا، فيلوستر، جينيسيس كوبيه، أزيرا، سانتا فيه.

سيارات هيونداي مستعملة للبيع في السعودية

انتشرت العديد من الأسواق التي تهتم ببيع السيارات المستعملة داخل المملكة، كما أن هناك العديد من المعارض والشركات التي اتجهت لهذا الأمر نظرا للإقبال الكبير على شراء هذا النوع من السيارات بعد الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، ومن أبرز أنواع السيارات التي يقبل عليها الشعب السعودي سيارات هيونداي لما تتمتع به من مواصفات هائلة صعب إيجادها في سيارة أخرى، وها نحن نعرض عليكم بعض خيارات للسيارات المستعملة:

سيارة هيونداي كريتا موديل 2020

تتوافر سيارة هيونداي كريتا موديل 2020 فضية اللون في الرياض ذات مواصفات هائلة ولكنها لا تخضع لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع حالة جيدة من الداخل والخارج، قام صاحب هذه السيارة بقيادتها مسافة 90797 كيلو متر، وتتميز السيارة بوجود: نظام ABC، تكييف، نظام حماية، مشغل اسطوانات، حساسات ركن، إمكانية دخول دون مفاتيح، نوافذ ومرايا يتم فتحها وغلقها بالكهرباء، كما أن السيارة هيواندي كريتا تدعم راديو ومشغل Mb3، كما أنه يرغب البائع في بيع هذه السيارة مقابل 64699 ريال سعودي، ويمكن التواصل معه من خلال الاتصال على رقم التالي +966 11 520 8981.

سيارة هيونداي اكسنت GL موديل 2020

للراغبين في اقتناء سيارات هيونداي المستعملة، حيث تتوافر سيارة هيونداي اكسنت GL موديل 2020 تتميز بأن لونها بيضاء اللون بمحرك سعة 1.4 لتر كما خضعت السيارة للقيادة مسافة 85094 كيلو متر لم تسجل حالة حادث واحدة وحالتها تشبة الجديدة تماما، محرك السيارة اتوماتيك يعمل بالبنزين، كما يتوافر بالسيارة العديد من المميزات مثل: تكييف، وتتميز بوجود بلوتوث، وايضا مشغل اسطوانات، كما ان هناك مصابيح يمكن الرؤية بها خلال الضباب، مرايات كهربائية ، وقد عرضت للبيع مقابل 49600 ريال سعودي، كما انه يمكن التعرف على باقي المواصفات والحصول على سيارة من خلال الاتصال على الرقم +966 11 520 8981.

سيارة هيواندي اكسنت 2016 مستعملة للبيع

سيارة هيواندي اكسنت موديل 2016 تتواجد في مدينة القريات ويبلغ سعر السيارة 16 الف ريال سعودي وتتميز السيارة باللون الاسود وعدد المسافات المقطوعة 233 الف كيلو متر، الهيكل سيدان ونوع ناقل الحركة أتوماتيك لا يوجد بالسيارة اي عيوب ويمكن الحصول على سيارة من خلال الاتصال بالرقم 0595058949.