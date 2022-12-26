نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل.. سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية بمواصفات وإمكانيات عالية وبحالة تشبه الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتجهت فئة كبيرة من المجتمع سواء محدودي الدخل أو متوسطي الدخل إلى شراء السيارات المستعملة نظرا لما تشهده أسواق السيارات من ارتفاع مبالغ فيه، كما أنها لا تنوي على الانخفاض، بل مستمرة في الارتفاع إلى مستوى غير معلوم، وتعتبر السيارات المستعملة هي الخيار الأفضل ليس فقط لأنها رخيصة الثمن، بل إن هناك العديد من الامتيازات التي تتمتع بها السيارات المستعملة مثل: توافر قطع غيار لها بالمقارنة مع السيارات الجديدة التي قلما نجد لها قطع غيار وفي حالة وجود قطع غيار تكون باهظة الثمن، كما أن هناك العديد من السيارات المستعملة التي تتمتع بحالة جيدة إذا كان مستخدمها يقوم بإجراء فحص لها بصورة مستمرة، وهذا يرجع إلى الخبرة في التعرف على السيارة قبل شراؤها ووجود خبير متميز في ذلك أثناء الشراء.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية

توجد العديد من سيارات تويوتا المستعملة التي تخضع للمواصفات الخليجية والتي تم اختيارها بعناية وفحصها قبل العرض على المشتري، حيث تهتم العديد من المعارض بهذه المهمة قبل بيع السيارة لديها، ويمكن المعاينة بشكل كامل قبل الشراء وإمكانية إرجاع السيارة بعد أسبوع من البيع، نعرض لكم بعض هذه الموديلات:

سيارة تويوتا كورولا 2019

تتمتع سيارة تويوتا كورولا موديل 2019 XLI سعة 1.6 لتر بحالة جيدة وإمكانيات لا حصر لها، حيث أنها تمتلك كافة المواصفات التي أوصت بها دول مجلس التعاون الخليجي، بها نظام فرامل مانعة للإنزلاق، تكييف، مصابيح مقاومة للضباب، حساسات ركن، مشغل اسطوانات، راديو، مشغل Mb3، وتم قيادة السيارة مسافة 86802 كيلو متر كل هذه المواصفات بسعر 63591 ريال سعودي، أما عن رقم البائع فهو +966 11 520 8981 .

سيارة تويوتا راف 4 موديل 2017

يتوافر في مدينة الرياض سيارة تويوتا راف 4 موديل 2017 مستعملة لمسافة 136902 كيلو متر ذات ناقل حركة أوتوماتيكي لم تتعرض لحادث أو كسر من قبل بها نظام ملاحة، سنتر لوك، مقاعد ومرايا ونوافذ كهربائية، ومقاعد السيارة تم صناعتها من الجلد،، بالنسبة للترفيه فهي توفر للقائد والركاب: تكييف، بلوتوث، مشغل اسطوانات راديو، وتتاح هذه السيارة بمبلغ قدره 74100 ريال سعودي، ويمكن للراغبين في الشراء التواصل على رقم +966 11 520 8981.