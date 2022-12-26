نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لأكثر من فئة لمدة 5 سنوات بمواصفات عالمية… احصل عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة سوزوكي 2023، شركة عبد اللطيف جميل من أهم الشركات السعودية التي تتاجر في عالم السيارات الجديدة والمستعملة كما أنها تقدم أفضل العروض لعملائها، وتعرض الشركة سيارة سوزوكي ديزاير 2023 بعروض مميزة ترضى العميل ومن أهمها أن فترة السداد لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى أنه لم يتم دفع أي مبالغ أولية أو إدارية لسيارة سوزوكي موديل 2023 بكل فئاتها، كما أن العرض متوفر في جميع فروع الشركة وبنفس طريقة الدفع، وسوف نقدم لكم عروض ومواصفات سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 في المقال التالي.

ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة سوزوكي 2023

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض عن سيارة سوزوكي ديزاير 2023 فئة ATM و ATM GLX وهي كالآتي:

تقدم الشركة سيارة سوزوكي ATM بقسط شهري يبلغ 966 ريال سعودي، ويتم الدفع على 60 شهر.

كما تقدم الشركة سيارة سوزوكي ATM GLX قسط شهري يصل إلى 999 ريال سعودي، ويتم السداد لمدة 5 سنوات.

ويبلغ سعر السيارة كاش في السعودية حوالي 49,910 ريال سعودي.

كما يمكن التواصل مع الشركة عن طريق الاتصال برقم 8002442211.

مميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2023

قد تحتوى سيارة سوزوكي على العديد من المميزات وهي

يتوفر بالسيارة الكثير من المميزات التي تجعلها مرغوبة لدى العملاء، وتتوفر السيارة بالأسواق وهي كالآتي:

يتوفر بها محرك سعته 1200 سي سي وبقوة تصل إلى 83 حصان، وبعزم دوران 107 نيوتن/متر.

تعتمد على الدفع الأمامي.

يتوفر بسيارة سوزوكي دايزاير ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 6 سرعات.

تستخدم السيارة البنزين كوقود.

تستهلك 6,2 لتر/100كم من الوقود.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ للساعة.

مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2023

تحتوي السيارة على مواصفات تجعلها الأفضل في عالم السيارات وهي كالآتي: