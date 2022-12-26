سيارات مستعملة بالرياض نظيفة دليلك لاختيار أفضل السيارات بالسعودية

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالرياض بحراج السيارات المميزة، يمكن الحصول على أفضل السيارات من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فأغلب الأفراد يفضلون الحصول على سيارة مميزة رخيصة والاعتماد عليها بدلا من المواصلات العامة المتوفرة في أماكن محدودة في المملكة، فبتالي امتلاك سيارة أصبح من الضروريات للكثير، ومتاح عدد كبير من السيارات المستعملة مختلفة الأنواع والشركات اليابانية والكورية في حراج مدينة الرياض معروضة سواء من الأفراد أو معارض السيارات المعتمدة.

سيارات مستعملة بالرياض بحراج السيارات المميزة

يتوفر في الرياض عدد من السيارات بطرازات يكثر البحث عنها ولكن تكون بحالة مستعملة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، فيوجد بحراج الرياض للسيارات سيار فورد ايكوا سبورت موديل 2014، تأتي السيارة فورد بهيكل خارجي هاتشباك رياضي، من الداخل السيارة تحمل مواصفات خليجية.

مواصفات محرك السيارة بسعة 1800 لتر متصل بناقل حركة للتحكم في تغيير السرعات أوتوماتيك. وقود محرك السيارة البنزين، تتضمن السيارة فورد ايكوا سبروت على نظام توفير الوقود. كما أن بها نظام مراقبة إطارات السيارة من حيث الضغط. السيارة أيضا تتضمن نظام انذار قبل الاصطدام. لون السيارة الخارجي رمادي فضي فاتح.

مواصفات سيارة فورد 2014 الداخلية

من مواصفات السيارة الداخلية وجود مكيف هواء بارد. مع وجود مدخل AUX/USB لنظام الصوت وبها أيضا نظام بلوتوث. زجاج فاميه كهربائي الحركة، مقاعد أمامية أوتوماتيك. قراءة عداد الممشى للسيارة سجلت 139 ألف كيلو متر. سعر السيارة فورد أيكو اسبورت بالرياض موديل 2014 طريقة سداد كاش 27 الف ريال سعودي.

سيارة مستعملة بالرياض هيونداي اكسنت 2016

هيونداي أكسنت مستعملة في مدينة الرياض للبيع من المالك، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، نوع وقود السيارة البنزين، لون السيارة الأبيض، محرك السيارة 1600 لتر، ناقل حركة السيارة أوتوماتيك التحكم، دهان الهيكل الخارجي الدهان الأصلي.