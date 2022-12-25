نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كورولا امتلكها بسعر رخيص استعمال نظيف من الداخل والخارج في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أرخص سيارات مستعملة في السعودية والتي قد تكون أسعارها لا تتجاوز سقف الـ10 آلاف ريال سعودي، والسيارات المستعملة منذ فترة ليست بالبسيطة وخاصة في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار، حيث أن سعر العملة السعودية أصبح منخفضًا جدًا مقارنة بالدولار الأميركي، ولأن الدولار هو العملة الرسمية في العالم وكُل شيء يُقاس به فأصبحت المنتجات والسيارات والأجهزة وكل شيء أسعاره مرتفعة قد لا يقدر على تكلفتها فئة كبيرة من الشعب.

سيارات مستعملة في السعودية

سيارة ميتسوبيشي لانر 2003 مستعملة

تُعتبر سيارات الميتسوبيشي من السيارات التي تتمتع بجودة عالية جدًا، كما أن مقصورتها الداخلية تتميز بالاتساع، وتتواجد السيارة في الرياض – المملكة العربية السعودية، وسعر بيعها 7 آلاف و500 ريال سعودي، ممشى السيارة 311 ألف كيلو متر ولأي معلومات أخرى يمكنكم الاتصال على رقم 966530092922.

سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

وسيارة تويوتا كورولا موديل 2007م متاحة للبيع مستعملة ولكنها متوفرة بكميات محدودة جدًا فيمكنكم الآن اللحاق بها حتى تحصلوا عليها قبل أن تنفذ من السوق، فهي سيارة عظيمة وبها إمكانيات متطورة إلى حد كبير، السيارة متاحة للبيع بمقابل مادي قدره 7 آلاف ريال سعودي في مدينة الرياض، لأي معلومات أخرى ترغبون في معرفتها يمكنكم الاتصال على رقم 966592730115.

سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

وبسعر 8 آلاف ريال سعودي يمكنكم الحصول على سيارة تويوتا كورولا موديل 2010م، فهذه السيارة متاحة في إحدى مناطق محافظة الرياض في المملكة العربية السعودية، لون السيارة الخارجي فضي والداخلي أسود، أقصى عدد من الكيلو مترات تصل إليها السيارة هو 144 ألف كيلو متر، وللمزيد من التفاصيل عليكم بالاتصال على رقم 966583073881.

سيارة تويوتا كورولا 2005 مستعملة

ومن السيارات التي تم تقديمها في عام 2005م بألوان مختلفة عن المتداولة في السوق هي سيارة تويوتا كورولا 2005م، وهذه السيارة معروضة للبيع مستعملة وحالتها جيدة جدًا بسعر 10 آلاف ريال سعودي، تتواجد السيارة في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية، وإذا رغبتم في معرفة أي تفاصيل أخرى للسيارة احصل عليها من خلال الاتصال على رقم 966583709889.