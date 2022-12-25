نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بي ام دابليو وهيونداى بحالة جيده بداخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بي ام دبليو المستعملة تأسست شركة بي إم دبليو المعروفة في صناعة السيارات في عام 1916 ميلاديا في مدينة ميونيخ الألمانية والتي تخصصت في صناعة السيارات الرياضية والدراجات النارية ولعشاق هذا النوع من السيارات متوفر في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية العديد من كل سيارات بي إم دبليو المستعملة للبيع بأسعار مناسبة للجميع.

تعتبر من أكثر السيارات التي يعشقها الجميع، خاصة الشباب، لأنها تحتوي على مميزات عديدة، ولكن البعض لا يعرف عنها شيء، لذلك سوف لذلك نقدم إليكم اليوم أفضل سيارات بي ام دبليو المستعملة وما هي أفضل مميزاتها.

السيارات المستعملة لها تنتشر بشكل كبير في دول الوطن العربي، خاصة سيارات هوندا وهيونداي، لأنها تتميز بألوانها الجريئة البديعة.

ومزودة بعجلات ألمنيوم وإشارة التفاف ومقود كهربائي وغيرهم من الإمكانيات والامكانيات المميزةوايضا لذلك ، لذلك سوف نقدم إليكم افضل سيارات هوندا وهيونداي

سيارات مستعملة للبيع متنوعه من سيارات بي ان دابليو للبيع

بي ام دبليو 730 2008:

تتميز سيارة بي ام دبليو 730 2008 بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها 196,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها أربع جنوط وأربعة سلندر ومرايا لون السيارة، ومقابض لون الأبواب، ومرايا إلكترونية.

مزودة هذه السيارة بحساسات خلفية وأمامية، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، ومبدل أقراص ليزرية.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مقاعد كهربائية وفرش قماش، وفرش جلد ومكيف اتوماتيك.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها نظام توزيع قوة الفرامل، ومانع الحركة ومساعد الفرامل.

توجد بي ام دبليو 730 2008 بمدينة عفيف وسعرها 23,000 ريال سعودي كاش، ويمكن تقسيطها عن طريق المعرض وذلك بدفع 800 ريال قسط شهري وثلاث آلاف ريال مقدم، وللتواصل +966594128144,0594128144.

بي ام دبليو 330 2008:

تتميز سيارة بي ام دبليو 330 2008 بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها 170,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مرايات إلكترونية وأربع جنوط وأربعة سلندر، ومقابض لون الباب، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية.

مزودة هذه السيارة بمكيف اتوماتيك وريموت كنترول، ونظام ذكي يساعد على ركن السيارة، وفتحة بالسقف، وحساسات خلفية وأمامية، ومبدل أقراص ليزرية.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها فرش قماش ومقاعد كهربائية وفرش قماش، ونظام تحكم يساعد على التحكم في الطارة.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها كاميرا بالخلف وإنذار ومانع الحركة، ومساعد الفرامل ووسادة هوائية.

توجد بي ام دبليو 330 2008 بمدينة بريدة وسعرها 16,000 ريال سعودي كاش، ويمكن تقسيطها عن طريق المعرض وذلك بدفع الف ريال قسط شهري وثلاث آلاف ريال مقدم، وللتواصل +96680482723,580482723.

توجد سيارة هوندا سيتي 2005:

تتميز سيارة هوندا سيتي 2005 بلونها الخارجي الذهبي، وتم قيادتها كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها عجلات ألمنيوم ومرايا لون السيارة، ومرايا أمامية بها إشارة التفاف، ومصابيح للضباب أمامية فقط، وصدام نفس لون السيارة من الخلف والأمام، ومقابض الباب كروم، ومرايا الباب إلكترونية.

مزودة هذه السيارة تحكم الصوت على عجلة القيادة ومشغل أقراص ليزرية، وكبسة التحكم بالسرعة على المقود، ومكيف يدوي وراديو، والتحكم بالسرعة ودخول من غير المفتاح.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مسند للذراع في الوسط، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود، وصندوق وحدة التحكم، ومسند المقعد الأمامي، ومتماسك أكواب خلفية.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها مساعد الفرامل ومانع الحركة، ونظام فرامل مانع الانغلاق، ومحرر فرامل اليد اتوماتيك، وتوزيع قوة الفرملة بشكل الكتروني.

توجد هوندا سيتي 2005 بمدينة جدة وسعرها 6,700 ريال سعودي كاش، وللتواصل +966599199364.

هيونداي سوناتا 2012:

تتميز سيارة هيونداي سوناتا 2012 بلونها الخارجي الفضي، وتم قيادتها 300,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مصابيح أمامية اتوماتيك ومرايا الباب إلكترونية، ومصابيح أمامية هالوجين ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، وعجلات خلائطية، وشبك أمامي مطلي بالكروم، ومصابيح للضباب أمامية فقط، وايضا ونوافذ يدوية خلفية وأمامية.

مزودة هذه السيارة تحكم الصوت على

عجلة القيادة ومشغل أقراص ليزرية، ودخول من غير استخدام مفتاح السيارة، ومكيف يدوي وجهاز الملاحة، وزر بدء التشغيل.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مقاعد جلد ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود، وسقف زجاج بانورامي.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها صدمة امتصاص الغاز ومساند الرأس اوتوماتيك، والتحكم الديناميكي للثبات.

توجد هيونداي سوناتا 2012 بمدينة الرياض وسعرها 22,000 ريال سعودي كاش، وللتواصل +966503585088.

للبيع سيارة بي إم دبليو سنة الصنع 2003:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة بي إم دبليو مستعملة بسعر 14000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة بي إم دبليو أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بي إم دبليو بلغ 185000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة بي إم دبليو أسود.

الوقود المستخدم في السيارةبي إم دبليو البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة بي إم دبليو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966539468893.

للبيع سيارة بي إم دبليو سنة الصنع 2008:

مستعملة للبيع في مدينة الملاز.

تباع السيارة بي إم دبليو مستعملة بسعر 22500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة بي إم دبليو أوتوماتيك.

عداد الممشى فيالسيارة بي إم دبليو بلغ 211000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة بي إم دبليو أسود.

الوقود المستخدم في السيارة بي إم دبليو البنزين.

وايضا السيارة بي إم دبليو متوفرة بعدد أربعة أبواب.

السيارة بي إم دبليو متوفرة بعدد ستة سلندر.

تأتي السيارة بي إم دبليو بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة بي إم دبليو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966551412911.

للبيع سيارة بي إم دبليو إكس 5 سنة الصنع 2008:

مستعملة للبيع في مدينة جدة.

تباع السيارة بي إم دبليو إكس 5 مستعملة بسعر 29000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة بي إم دبليو إكس 5 أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بي إمدبليو إكس 5 بلغ 278000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة بي إم دبليو إكس 5 أسود.

الوقود المستخدم في السيارة بي إم دبليو إكس 5 البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة بي إم دبليو إكس 5 مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966572249898.

للبيع سيارة بي إم دبليو إكس 3 سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.