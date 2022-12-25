نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم بكفاءة عالية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة Kia Sportage بمواصفات خيالية ومميزات جبارة في السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة الموسم بكفاءة عالية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة Kia Sportage، أعلنت شركة كيا الكورية لصناعة السيارات مؤخرًا عن وصول سيارتها الجديدة كيا سبورتاج 2023 إلى أسواق المملكة العربية السعودية بجميع فئاتها العديدة، وكانت هذه السيارة واحدة من أكثر السيارات شهرة وشهرة في العالم بأسره، نظرًا للعديد من التحديثات على إمكانياتها المتطورة ومواصفاتها الرائعة، فإن تصنيف محرك بحث Google وهذه السيارة تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي

الميزات والقدرات الأساسية لمحرك كيا سبورتاج الجديد

تتمتع السيارة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات بسعة تقريبية تبلغ 1600 سم 3 1.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني نسب تروس مختلفة. كما أن لديها نظامًا لقيادة العجلات الأمامية، ويبلغ أقصى عزم دوران لمحركها 265 نيوتن لكل متر وتحتوي السيارة أيضًا على نظام تسارع يبدأ من الصفر حتى مسافة 100 كم، وسرعتها القصوى 40 كم / ساعة.

ميزات كيا سبورتاج

تتمتع كيا سبورتاج بمظهر مميز وجذاب.

جمل أكثر من النقاط.

يختلف لون السيارة عن لون السقف.

عجلات السيارة مصنوعة من الألمنيوم.

بفضل الجنيح الخلفي، يتمتع المصد الخلفي للسيارة بمظهر رياضي.

تستخدم السيارة كمية صغيرة نسبيًا من الوقود لكل 100 كيلومتر 7.5 لتر.

توفر المقاعد المزودة بمحركات التكنولوجيا والراحة.

المقصورة الداخلية للسيارة مصنوعة من أفضل المواد لإضفاء مظهر أنيق عليها.

عيوب كيا سبورتاج 2023

من حيث استهلاك الوقود، فإن كفاءة السيارة ليست أفضل من منافسيها. يستغرق شحن السيارة وقتًا أطول من المتوقع، وأداء المحرك متوسط ​، والتسارع بطيء. لا سيما عند السرعات العالية، يكون استقرار السيارة على البضائع اللينة ضعيفًا. نظام التعليق قوي، وعدد أسطوانات المحرك أقل من منافسيه. فيما يتعلق بحركة السيارة على الأسطح غير الممهدة، فهي ليست ثابتة وليست قوية كما ينبغي. تمتلئ السيارة بالكثير من الضوضاء الخارجية التي لا يستطيع المحرك عزلها.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في السوق السعودي

يبدأ سعر كيا سبورتاج الجديدة موديل 2023 من 95 مليونا و 448 ريالا، وفي الفئات الأكثر تجهيزا يبدأ سعرها من 158 مليونا و 698 ريالا، وهذا كل ما يمكننا أن نقدمه لكم وأي شيء آخر ويتم تقديم جميع المركبات في فئات مختلفة، وتختلف كل فئة في السعر بناءً على قدرات السيارة ومعداتها.