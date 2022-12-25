نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات واسعار كيا سبورتاج 2023 الجديدة كليا بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبورتاج 2023 هي أحدث سيارات لشركة كيا، تلك الشركة الكورية المصنفة كثاني أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية، وقد أعلنت الشركة أن الاصدار الحديث من السيارة سيتوفر بخمسة فئات متنوعة من ناحية وسائل الأمان والتجهيزات، وتعتبر تلك السيارة متعددة الاستخدامات، لذا فقد نالت شهرة واسعة، ومن أهم ما تتميز به تقنياتها الحديثة وكفاءتها المذهلة وتتمتع بشعبية عالية في جميع أنحاء العالم في فئة السيارات كروس أوفر المدمجة بجانب هيوندلي توسان المنافس الأول لها، ورغبة في معرفة ما يتعلق بها من مواصفات ومميزات فيمكنكم متابعة السطور القادمة للمقال.

ما أسعار الاصدار الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2023 من الأسئلة التي حتمًا ستتبادر إلى ذهنك عند اتخاذك قرار شراء تلك السيارة العصرية الحديثة، ولكن وفقًا لما قد تم الإعلان عنه من قبل الشركة المصنعة فالأسعار تختلف وفقًا لاختلاف الفئات، تلك التي سنذكرها فيما يلي:

سعر 96.023 ريال لفئة LX 2.0L 2WD.

الفئة LX 2.0L 4WD تبلغ قيمتها 102463 ريال سعودي.

أما الفئة EX 1.5T 4WD M1 فسعرها 135.123 ريال.

سعر الفئة LX 1.6T 4WD B1 هو 106.488 ريال سعودي.

الفئة LX 1.6T 4WD B2 فقيمتها تبلغ 116.362 ريال.

سعر الفئة EX 1.6T 4WD M2 هو 151.223 ريال سعودي.

SX 1.6T 4WD قيمتها 159.273 ريال.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

لقد انتشر التساؤل عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 بشكل ملحوظ، فهناك فئة كبيرة من الأشخاص يفضلون هذا النوع من السيارات، لذلك سنعرض أبرز التفاصيل الخاصة بها كما يلي:

السيارة متوفرة في إصدارها الجديد بتصميم حديث مختلف كليًا. مزودة بمحرك بسعة 2.0 لتر، كما أنها أكثر قوة مقارنة بالمحرك الرباعي للاسطوانات. إيضا من أهم ما تتميز به توافرها بناقل حركة أوتوماتيكي. متوفرة بـ 8 سرعات. أعرض وأطول مقارنة بالجيل السابق. التصميم الداخلي للمقصورة أصبح أكثر سلاسة وأناقة. كذلك تم زيادة مساحة الأرجل الخلفية. إمكانية التحكم في المكيف والأصوات باللمس. زيادة سعة الشحن. كذلك إضافة شاشة لعرض المعلومات بمقاس 12.3 بوصة. خاصية الواي فاي مع إمكانية توصيل 5 أجهزة في آن واحد. شاشة لمراقبة الطريق وكاميرا لتحديد مكان ركن السيارة.

أسئلة شائعة

ما صناعة كيا سبورتاج؟

كيا موتوز هي شركة كوروية، تابعة لمجموعة هيونداي كيا للسيارات.

كيا سبروتاج 2023 كم حصان؟

قوة 195 حصان وسعة محرك الوقود 2.0 لتر.

كم فئة من سيارة كيا سبورتاج؟

تتوفر السيارة بـ 7 فئات.

وفي ختام المقال قد تعرفنا على كيا سبورتاج 2023 بصورة واسعة وشاملة من ناحية أسعارها ومواصفاتها.

كيا سبورتاج 2023 هي سيارة يعشقها الكثير من الأشخاص؛ بسبب ما تتضمنه من مميزات، والسيارة متوفرة في إصدارها الجديد بإيجابيات أخرى متعددة.