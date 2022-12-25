نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل محبي سيارات فورد المستعملة بالتقسيط البسيط موديلات حديثة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر للبيع بأسعار رائعة وبإمكانيات عالية الجودة والصنع سيارات فورد بمختلف فائتها وموديلاتها في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية.

والتي يمكنك الحصول عليها بعد فحص ومعاينة السيارة التي ترغب في شراءها ويمكنك الإختيار بين أنواع كثير من السيارات الفورد من حيث التجهيزات وسنة الصنع والأسعار

هناك أنواع كثيرة من السيارات المستعملة تعرض مل يوم في مواقع إلكترونية خاصة ببيعها، ومن أهم هذه الأنواع سيارات فورد بجميع أنواعها، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون عنها شيء، لذلك سوف نقدم إليكم سيارات فورد المستعملة.

مجموعة مختلفة من السيارات فورد موديلات حديثة

فهي بنا معا في مقالنا هذا نتعلم ونرى كيفيه الحصول على سياره مستعمله من ماركه فورد وايضا سيارات جديده كاش وتقسيط من السوق السعودي.

للبيع سيارة فورد اكسبلورر 2016:

تتميز سيارة فورد اكسبلورر 2016 بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها 110,000كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها جنوط كروم وكشافات ضباب أمامية فقط، وأربع أبواب وأربعة سلندر، ومرايا الباب لون السيارة، ومقابض الأبواب كروم.

مزودة هذه السيارة بكاميرا بالخلف ومثبت للتحكم في السرعة، وبلوتوث، ومشغل أقراص ليزرية وفتحة بالسقف.

يوجد بهذه السيارة ولذلك مميزات داخلية منها فرش قماش ومكيف اتوماتيك، وباور ونظام ذكي يساعد على ركن السيارة، ومرايات إلكترونية، وريموت كنترول، وحساسات خلفية وأمامية، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها وسادة هوائية ونظام فرامل ضد الانغلاق، وإنذار ونظام توزيع قوة الفرامل.

توجد فورد اكسبلورر 2016 بمدينة الرياض وسعرها 51,000 ريال سعودي كاش، ويمكن تقسيطها عن طريق كل المعرض وذلك بدفع ألف ريال قسط شهري وأربع آلاف ريال مقدم، وللتواصل +966591396266,0591396266.

للبيع سيارة فورد اكسبيديشن 2020:

تتميز سيارة فورد اكسبيديشن 2020 بلونها الخارجي الأسود، وتم قيادتها 20,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات كبيرة خارجية منها جنوط ألمنيوم ومرايا الكترونية، وإشارة التفاف مع المرايا الجانبية، ومقابض لون الباب، وأربعة سلندر.

مزودة هذه السيارة بمشغل أقراص ليزرية ومكيف الكتروني، وبلوتوث وفتحة بالسقف وكاميرا بالخلف.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها فرش جلد ومقاعد كهربائية، ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها مساعد الفرامل ومانع الحركة، وحساسات خلفية وأمامية ووسادة هوائية، وإنذار ونظام توزيع قوة الفرامل، وقفل للأبواب مركزي.

توجد فورد اكسبيديشن 2020 بمدينة عنيزة وسعرها 55,000 ريال سعودي ويمكن تقسيطها عن طريق المعرض وذلك بدفع 700 ريال قسط شهري وعشر آلاف ريال مقدم، وللتواصل +966590084168.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2011:

تتميز سيارة تويوتا كامري 2011 بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها 625,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مقابض الباب كروم ومصابيح للضباب أمامية وخلفية، وكابح خلفي وعجلات خلائطية، ومرايا الباب إلكترونية ونوافذومرايا الباب إلكترونية ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، وعجلات حديد.

مزودة هذه السيارة بمشغل أقراص ليزرية واجهة أي بود، وراديو وبلوتوث والتحكم بالسرعة، ومكيف يدوي.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها قفل مركزي ومقاعد قماش ومقاعد جلد، ومقاعد خلفية قابلة للتقسيم مع الطي، ومقود جلد ومقود كهربائي، وضبط المقعد اتوماتيك ومقود يوريثان.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها مساعد فرامل، وكاميرا خلفية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، وأجهزة استشعار الاصطفاف خلفي وأمامي.

توجد تويوتا كامري 2011 بمدينة بريدة وسعرها 21,000 ريال سعودي كاش، وللتواصل +966576507032.

للبيع تويوتا كورولا 2015:

تتميز سيارة تويوتا كورولا 2015 بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها 218,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارةبحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مرايا لون السيارة ومصابيح أمامية هالوجين، وعجلات حديد ونوافذ يدوية خلفية وأمامية.

مزودة هذه السيارة بمشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي، وراديو.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مقاعد قماش وضبط المقعد يدوي، ومقياس سرعة الدوران، ومقود كهربائي، وتعديل إمالة الوقود .

يوريثان.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها نظام فرامل مانع الانغلاق، ومساعد الفرامل، ومانع الحركة ونظام توزيع قوة الفرامل، وأحزمة أمان أمامي فقط.

توجد تويوتا كورولا 2015 بمدينة بريدة وسعرها 33,000 ريال سعودي كاش، وللتواصل +966530783850.

للبيع سيارة شفروليه كابتيفا 2012:

تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا 2012 بلونها الخارجي الأسود، وتم قيادتها 110 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها أربع أبواب وأربعة سلندر، ومصابيح ضباب وجنوط.

مزودة هذه السيارة بنظام تثبيت السرعة، وكاميرا خلفية وبلوتوث، ومشغل اسطوانات.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها تكييف ووسادة هوائية، وراديو وفتحة سقف، ومقاعد قابلة للتهيئة كهربائياً.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها سنتر لوك ودخول بدون مفتاح، ونوافذ كهربائية.

توجد شفروليه كابتيفا 2012 بمدينة جدة وسعرها 28,000 ريال سعودي كاش، وللتواصل +966543403690.

للبيع سيارة فورد تيريوس سنة الصنع 2011:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة فورد تيريوس مستعملة 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة فورد تيريوس أوتوماتيك.

السيارة فورد تيريوس تم قيادتها 231000 كيلو متر.

لون الهيكل الخارجي في السيارة فورد تيريوس أسود.

الوقود المستخدم في السيارة فورد تيريوس البنزين.

مزايا الراحة المتوفرة في السيارة فورد تيريوس:

تحكم الصوت على عجلة القيادة، مدخل AUX.

كبسة التحكم بالسرعة على المقود، التحكم بالسرعة.

مقبض التروس من الجلد، شاشة تعمل باللمس.

مدخل يو إس بي، دخول بدون مفتاح، أضواء محيطة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد تيريوس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966593282103.

للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2010:

مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة فورد إكسبلورر مستعملة 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلورر أوتوماتيك.

السيارة فورد إكسبلورر تم قيادتها 219000 كيلو متر.

لون الهيكل الخارجي في السيارة فورد إكسبلورر أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة فورد إكسبلورر البنزين.

وسائل الأمان في السيارةفورد إكسبلورر:

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، فرجار الفرامل.

إنذار لمنع السرقة، نظام المساعدة على التسلق.

كاشف التصادم، تحكم نزول التلال، التحكم في الجر.

عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في الثبات.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد إكسبلورر مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966530142715.

للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2007 مستعملة

للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة فورد إكسبلورر مستعملة 11000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلورر أوتوماتيك.

السيارة فورد إكسبلورر تم قيادتها 200000 كيلو متر.

لون الهيكل الخارجي في السيارة فورد إكسبلورر أزرق.

الوقود المستخدم في السيارة فورد إكسبلورر البنزين.

مميزات السيارة فورد إكسبلورر الداخلية عبارة عن:

مسند للذراع في الوسط، ماسك أكواب خلفية.

ضبط المقعد أوتوماتيك، تعديل إمالة المقود.

مسند ذراع المقعد الأمامي، مقود كهربائي.

لوح واقي موجود على عتبة السيارة، مقود جلد.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد إكسبلورر مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966535274720.

للبيع سيارة فورد فوكس سنة الصنع 2014 مستعملة:

للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة فورد فوكس مستعملة 16000 ريال سعودي.