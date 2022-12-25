نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كراون 2023 الجديدة كلياً في الاسواق اسعارها ومواصفاتها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كراون 2023 نقدم لكم سعر تويوتا كراون 2023 في سوق المملكة العربية السعودية وأبرز مواصفاتها وإمكانياتها في السعودي، وتنوي شركة تويوتا اليابانية لإطلاق هذه التحفة الجديدة منها في الربع الأول من العام المقبل ولكن صدرت بعض الفئات من السيارة في سوق السعودية، وتتميز سيارة تويوتا كراون الموديل الجديد من ضمن السيارات ظهرت أول مرة لها خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات الذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر 2022م، وسنوضح لكم كل مواصفات السيارة عبر سطور مقالنا اليوم.

سعر تويوتا كراون 2023 في السوق السعودية

فئة السيارة القياسية سعرها يبدأ من 153 ألف 918 ريال سعودي والذي يعادل 41 ألف و45 ريال سعودي، بينما الفئة الهايبرد من السيارة، إذ أن هذه السيارة رسوم شحنها يبلغ 15 ألف و397 ريال سعودي أي حوالي 1.095 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كراون 2023

هيكل السيارة الخارجي يتميز بجاذبية كبيرة جدًا وهي سيارة تنتمي إلى فئة سيارات السيدان ومزودة بشكل أمامي كبير به فتحات خاصة بالتهوية.

تصميم السيارة كلاسيكي بعض الشيء ولكنه ممزوج بالعصرية وهذه أكثر هياكل السيارات وتصاميمها التي تجذب المشتري.

مصابيح السيارة الأمامية هيكلها جذاب جدًا وتعمل بتقنية الليد المتطورة وتعمل على إعطاء الطريق ضوء يشبه ضوء النهار في الليل.

السيارة بها فتحة من السقف بانورامية والسقف مصنوع من الزجاج الثابت والمقاعد الموجودة داخل السيارة يتم التحكم بها كهربيًا.

تعمل السيارة بنظام صوتي جي بي إل تتكون من 11 مكبر صوتي ومزودة بمساحات زجاجية أمامية تستشعر المطر.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 21 إنش ومطلية بالكروم اللامع ومزودة بكاميرا محيطية مقاسها 360 درجة مئوية.

محرك سيارة تويوتا كراون 2023

هناك أكثر من خيار للمحركات في سيارة تويوتا كراون 2023م والمحركات هي كالآتي:-

محرك السيارة الأول

يبلغ حجم محرك السيارة الأول حوالي 2500 سي سي أي 2.5 لتر ويعمل بقوة 236 حصان ويتكون المحرك من حوالي أربع أسطوانات وهو محرك يعمل بنظام الهايبرد وليس البنزين.

محرك السيارة الثاني

هذا المحرك مصنوع من البلاتينيوم ويعمل بالبنزين وسعته اللترية تبلغ 2.4 لتر أي 2400 سي سي وهو محرك تيربو قوته الحصانية تبلغ 340 حصان ويتكون من أربع أسطوانات.