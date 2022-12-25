نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة كبيرة من سيارات تويوتا المستعملة بداخل السعودية مع ايضاح كامل لكل المميزات والعيوب اقل من ١٥٠٠٠ الف ر س في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمتلأ وزاد محرك البحث في الأيام الماضية بالبحث عن السيارات تويوتا المستعملة وهكذا وذلك داخل المملكة العربية السعودية.

لأن التي تحظى بشهرة وإقبال كبير من المواطنين السعوديين وخاصة المقيمين بداخلها هكذا ولذلك لما تتمتع به من مميزات وتجهيزات.

هذا وتتميز الاسواق السعودية بالكثير من المميزات التي تجعلها على أعلى قائمة الاسواق السعوديه من حيث مميزات السيارات المعروضة للبيع وايضا من كفائة السيارت.

وايضا تتميز الاسواق السعوديه بالكثير من الاضافات التي تمنح السيارات المعروضة للبيع جيدة نظرا لحسن استعمال السيارت الجيده في السعودية .

فهيا بنا معا لنتعرف على كيفية الحصول على سياره مستعملة للبيع في السعودية.

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض و في معرض المطيري للسيارات.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

ناقل الحركة لأن في السيارة تويوتا كورولا مانيوال.

لأن السيارة جيدة واستعمال استعمال جيد كذلك هي من احد الأنواع الجيدة بالأسواق.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 258000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض واللون الداخلي بيج مخمل.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

عدد الأبواب في السيارة تويوتا كورولا أربعة أبواب.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بعدد أربعة سلندر.

من أهم مميزات السيارة تويوتا كورولا:

وسائد هوائية، مشغل إسطوانات، مصابيح ضباب.

حساسات للركن، مرايات كهربائية، نوافذ كهربائية.

تكييف، نظام الحماية، بلوتوث، سنتر لوك.

نظام تثبيت السرعة، طقم للطرق الوعرة.

عجلة قيادة معززة آليا، كاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966582587899.

هذا و يشهد سوق السيارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ، وتعد المملكة من أسرع الأسواق نموًا في العالم، ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

بما في ذلك نبذة مختصرة عن تاريخ ملكية السيارات في المملكة العربية السعودية وتفصيل للاتجاهات الحالية.

للبيع سيارة تويوتا راف فور سنة الصنع 2011:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا راف فور مستعملة 15000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا راف فور أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا راف فور سجل 133000 كيلو متر.

السيارة تويوتا راف فور متوفرة بلون خارجي أبيض.

وايضا نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا راف فور البنزين.

السيارة تويوتا راف فور متوفرة بمزايا الأمان الأتية:

كذلك نظام الفرامل المانع للإنغلاق، إنذار لمنع السرقة.

أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي.

وهكذا التحكم في ثبات المركبة، مانع الحركة.

عجلة إحتياطية، قفل مركزي للأبواب.

مقاعد جلد،و ضبط المقعد أوتوماتيك.

لكن مقود كهربائي معدل ، لأن التعديل إمالة المقود.

ايضا و مقود يوريثان،و غطاء تونيو، و مقود كهربائي.

تحتوي المميزات الخارجية في السيارة تويوتا راف فور:

لكن المقابض الأبواب لون السيارة، لأن مرايا الباب إلكترونية.

و مصد أمامي عادي،و ذلك نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

ومزيل الضباب للنافذة الخلفية،وسياج على السقف.

وعجلات خلائطية و لأن المصابيح أمامية هالوجين.

وللتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا راف فور مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966593175529.

متوفر للبيع كاش سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2010:

لأن السيارة مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض.

وتباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي.

و ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

لكن هكذا عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 120000 كيلو متر.

لكن اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

والسيارة تويوتا كورولا بحالة ممتازة من الداخل والخارج وخالية من الحوادث والخدوش.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

الإضافات التي تحتوي عليها السيارة تويوتا كورولا:

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، إنذار لمنع السرقة.

توزيع قوة الفرامل إلكترونيا، أحزمة الأمان أمامية.

مساعد الفرامل، مانع للحركة والالتزام ، مقود كهربائي.

تعديل إمالة المقود، مقود يوريثان.

مقاعد قماش، ضبط المقعد يدوي، مقياس سرعة الدوران.

كما يتوفر بالسيارة المميزات الخارجية ومميزات الراحة التي تتكون من:

مرايا لون السيارة، عجلات حديد.

مصابيح أمامية هالوجين.

نوافذ أمامية وخلفية يدوية.

مكيف يدوي، راديو كاسيت.

مشغل أقراص ليزرية.

مدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966582583625.

متاح للبيع سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2013:

مستعملة متاحة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا يارس مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا يارس أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا يارس بلغ 116000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا يارس فضي.

السيارة تويوتا يارس بحالة ممتازة من الداخل والخارج وكاملة الكماليات.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا يارس البنزين.

السيارة تويوتا يارس تم تجهيزها بنظام الفرامل المانع للإنغلاقوإنذار لمنع السرقة وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا والتحكم في ثبات المركبة ومساعد الفرامل وعرض مراقبة ضغط الإطارات.

بالإضافة إلى أن السيارة تعتبر تحتوي على قفل مركزي للأبواب ومقاعد قماش ومقود كهربائي ومقاعد خلفية قابلة للطي وعرض المعلومات المتعددة.

المميزات الخارجية في السيارة متوفرة بمرايات الباب إلكترونية ومصابيح أمامية هالوجين ومزيلالضباب للنافذة الخلفية ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وممسحة خلفية وعجلات حديد ومكيف يدوي وراديو كاسيت ومدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا يارس مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966596085001.

للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2008:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة كاش بسعر 9000 ريال سعودي.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة بالتقسيط 11000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 439000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

متوفر بالسيارة تويوتا كامري نظام الفرامل المانع للإنغلاق ومساعد الفرامل وأجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي وكاميرا خلفية وقفل مركزي للأبواب ومقاعد قماش ومقاعد جلد ومقاعد خلفية قابلة للطي ومقود كهربائي وضبط المقعد أوتوماتيك.

بالإضافة إلى توافر مصابيح للضباب أمامية وخلفية وكابح خلفي وعجلات خلائطية ومرايا الباب إلكترونية نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

كما يوجد بالسيارة مدخل AUX ومشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي ومدخل يو إس بي وبلوتوث وراديو كاسيت.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم00966597955033.

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2008:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 7000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة مانيوال.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 212000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تجهيز السيارة تويوتا كورولا بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ومساعد الفرامل وإنذار لمنع السرقة وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا وأحزمة الأمان أمامي فقط ومانع الحركة.

كما يتوفر بالسيارة مقود كهربائي وتعديل إمالة المقود ومقود يوريثان ومقاعد قماش وضبط المقعد يدوي ومقياس سرعة الدوران.

السيارة بها مكيف يدوي وراديو كاسيت ومشغل أقراص ليزرية ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595860743.

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2007:

مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 10000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا بها ناقل حركة مانيوال.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 250000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966581439538.

لمحبي السيارات تويوتا اليابانية الأن يمكنك الحصول على سيارتك بأقل سعر سعر في المملكة العربية السعودية يبدأ من 5000 ريال سعودي فقط والسيارات متوفرة بحالة ممتازة ومتاح بها كافة التجهيزات والإضافات المعروفة في السيارات تويوتا بادر بالحصول عليها.

متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007:

مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 92000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

المميزات الخارجية والداخلية في السيارة تحتوي على:

مقود كهربائي، تعديل إمالة المقود، مقود يوريثان.

مقاعد قماش، ضبط المقعد يدوي، عجلات حديد.

مقياس سرعة الدوران، مرايا لون السيارة.

نوافذ أمامية وخلفية يدوية، مصابيح أمامية هالوجين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966582597735.

متاح للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2004:

مستعملة متاحة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات كلها المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 200000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أبيض.الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

مميزات الأمان والراحة المتاحة في السيارة كالتالي:

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، مساعد الفرامل.

أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي.

كاميرا خلفية، مدخل AUX، مشغل أقراص ليزرية.

واجهة أي بود، إم بي 3، راديو كاسيت، بلوتوث.

التحكم في السرعة، مكيف يدوي، مدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966582597735.

معروض للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2004 مستعملة:

معروضة للبيع في مدينة العزيزية.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 65000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فيروزي.

السيارة تويوتا كامري متوفر بها عدد أربعة أبواب.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بعدد أربعة سلندر.

أهم التجهيزات المتوفرة في السيارة تويوتا كامري:

خاتمة

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