نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة سوزوكي فيتارا 2023 قنبلة الموسم اليابانية …. تعرف على كل يخص سيارة سوزوكي فيتارا 2023 الحديثة واسعاربعض فئاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة سوزوكي فيتارا 2023 الحديثة، يعتبر السوق السعودي من أهم الأسواق العالمية لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة بكل موديلاتها وماركتها ، ومن أهم هذه السيارات سوزوكي التي تعد صناعة يابانية هي من أهم السيارات المعروضة في الأسواق نتيجة ما تحتويه من مميزات تجعلها تنافس وبقوة مع باقي موديلات السيارات في نفس الفئة، ومن أهم سيارات سوزوكي سيارة فيتارا 2023 ذات الطابع الجذاب والأنيق.

سيارة سوزوكي فيتارا 2023 الحديثة

وسوف نوضح لكم مواصفات ومميزات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2023 في المقال التالي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2023

تحتوي سيارة سوزوكي فيتارا 2023 على الكثير من المواصفات التي ترضى العميل وهي كالآتي:

على الكثير من المواصفات التي ترضى العميل وهي كالآتي: يتوفر بها كل وسائل الأمان والراحة.

تحتوي على مصابيح أمامية وكشافات ضباب أمامية وخلفية ليد.

يتوفر بها فتحة سقف بانورامية.

يوجد على جانبي السيارة مرايا جانبية كهربائية بنفس لون السيارة.

تحتوي على مقصورة داخلية تسع 5 أفراد.

يتوفر بها مكيف هواء.

تحتوي على شاشة تاتش 7 بوصة.

تتوفر بها 6 سماعات صوت.

يتوفر بها usb وراديو وتشغيل أسطوانات وبلوتوث.

تحتوي على وسائد هوائية للسائق و الراكب.

يتوفر بها نظام فرامل مانعة الانغلاق.

يتوفر بها نظام قفل مركزي للأبواب.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2023

تحتوي سيارة سوزوكي فيتارا 2023 على مميزات كثيرة تجعلها الأفضل في الأسواق وهي كالآتي:

تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات.

تصل سعة المحرك إلى 1600 سي سي، بقوة تصل إلى 115 حصان، وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

سرعة السيارة تبلغ 86 كم/ ساعة.

يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

جنوط السيارة مقاس 17 بوصة مصنوع من الألومنيوم.

يتوفر بها صندوق خلفي سعته 1,120 لتر.

طول قاعدة العجلات يصل إلى 2500 مم.

يصل طول السيارة إلى 4,175 مم، وعرض يصل إلى 1,775 مم، وارتفاع يبلغ 1,610 مم.

يصل وزن السيارة إلى 1,185كيلو جرام.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2023

يوجد من سيارة سوزوكي فيتارا 2023 4 فئات وأسعارها شاملة الضريبة وهي كالآتي: