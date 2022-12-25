نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحالة جيدة.. أفضل سيارات مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر 5000 ريال، يعد البحث عن سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر 5000 ريال محل اهتمام شريحة كبير من طبقات المجتمع السعودية، حيث تناسب هذه الفئة السعرية أصحاب الدخول المنخفضة الذين يرغبون في شراء سيارة تؤدي رغباتهم البسيطة وتساعدهم في تنقلهم أثناء الذهاب إلى العمل أو قضاء أي مشاوير بسيطة ذات مسافات قصيرة لا تحتاج السيارات ذات الإمكانيات والمزايا الإضافية ذات الرفاهية العالية، لذلك نعرض عليكم بعض السيارات المعروضة للبيع في مختلف المدن السعودية بأسعار تبدأ من 5000 ريال.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر 5000 ريال

هناك العديد من ماركات السيارات المتاحة للبيع بسعر يبدأ من 5000 ريال سواء تعمل بالنظام الأتوماتيك أو اليدوي، ورغم أن معظم تلك الماركات موديلات قديمة الصنع إلا أنها بمواصفات معقولة تناسب الأغراض اليومية وغير مستهلكة بشكل كبير، فتعرف على أبرز السيارات المعروضة للبيع في السعودية وتفحص مواصفاتها جيداً لكي تقودك إلى الخيار الأنسب، ومنها:

سيارة مرسيدس بنز

متوفر سيارة مرسيدس بنز فئة CLK 320 موديل سنة 1992 في المدينة- الحرم، تتميز السيارة بناقل حركة أتوماتيك، ونوع الوقود هو الهايبرد، واللون الخارجي للسيارة هو اللون الأسود، السيارة تتوافر بحالة ممتازة خالية من أي خدوش ولم تتعرض إلى حوادث من قبل، وعداد الممشى لها من 59,999-50,000 كيلومتر، السعر المطلوب هو 4,999 ريال سعودي.

سيارة نيسان تيدا 2008 هاتشباك

السيارة معروضة للبيع في مدينة جدة وتتميز بمواصفات يابانية وناقل حركة يدوي، والوقود هو البنزين، واللون الخارجي لها هو الأبيض، السيارة متوفرة بحالة هيكل جيدة مع عيوب بسيطة في البودي، وتأتي السيارة بمكيف، مرايا كهربائية، نظام ABS، والسعر المطلوب لها هو 5,000 ريال سعودي.

سيارة كتدليك 2002

توجد السيارة في مدينة الرياض، وتأتي بمواصفات أمريكية وناقل حركة أتوماتيك وتعمل بالبنزين، حالة الهيكل ممتازة بدون أي حوادث به، عداد الممشى لها من 169,999-160,000، وتدعم شاشة لمس وبلوتوث، والسعر المطلوب لها هو 5,000 ريال.

سيارة جيلي 2012

السيارة موديل جيلي فئة GX2 موديل 2012، تأتي بمواصفات أوروبية وناقل حركة عادي، متوفرة باللون الأحمر، حالة الهيكل جيدة مع عيوب بسيطة في البودي، تدعم وجود مكيف، مرايا كهربائية، شاشة لمس، مثبت سرعة، نظام دخول بدون مفتاح، عداد الممشى 39,999-30,000 ك.م، والسعر المطلوب هو 5,500 ريال سعودي.