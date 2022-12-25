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بمواصفات رائعة وتصميم فخم سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الجديدة تخطف الأنظار في السعودية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواصفات رائعة وتصميم فخم سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الجديدة تخطف الأنظار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هوندا أوديسي جي 2022 تعد من السيارات الرائعة التي تتميز بتصميم أنيق ومتوسطة ​​الحجم وهيكل رشيق مزودة بشبك عريضة مطلية من الكروم، مساحة داخلية واسعة ومريحة للغاية، وتوفر الشركة فئتان مختلفان من السيارة بتجهيزات مختلفة، وتم تزويدها بجميع الرفاهيات والكماليات التي يبحث عنها الكثيرين، بالإضافة إلى كامل وسائل الأمان والرفاهية، والعديد من الإمكانات الحديثة والتقنيات العصرية والمزايا الأخرى الرائعة.

محرك أوديسي جي 2022

محرك 4 أسطوانات
سعة المحرك 2.4 لتر
قوة 173 حصان
عزم دوران 225 نيوتن/ متر
ناقل حركة CVT
استهلاك وقود 14.4 كم/ لتر
بمواصفات رائعة وتصميم فخم سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الجديدة تخطف الأنظار في السعودية

أبعاد سيارة هوندا أوديسي جي 2022

الطول 4845 مم
العرض 1819 مم
الارتفاع 1712 مم
قاعدة العجلات 2900 مم

مواصفات سيارة هوندا أوديسي جي 2022 من الخارج

الهيكل الخارج مرن متوسطة الحجم
تصميمها الأمامي عصري وأنيق
المصابيح الأمامية LED
مصابيح ضباب LED
مصابيح نهارية : LED
مضابيح خلفية LED
مرايا جانبية قابلة للطي مزودة بإشارات انعطاف
باب منزلق كهربائي
فتحة سقف كهربائية

مواصفات أوديسي جي 2022 من الداخل

دخول المقصورة بخاصية الدخول الذكي
المساحة الداخلية واسعة ومريحة
مقاعد 7/ 8 مقاعد (على حسب الفئة)
عدد الصفوف 3 صفوف
فئات السيارة
حامل للأكواب قابل للسحب إلى جانب السائق
صندوق التخزين من جانب الراكب الأمامي
كونسول وسطي للتخزين
كرسي السائق قابل للتعديل اليدوي
خامة المقاعد من القماش
فئة EX-V المقاعد مصنوعة من الجلد
المقود من الجلد
مكيف هواء أمامي أوتوماتيك
تبريد من الخلف
شاشة عرض مقاس 8 بوصة
نظام صوتي تدعم
شاشة عدادات مقاس 7 بوصة

أنظمة الأمن والسلامة

وسائد هوائية
  • أمامية (متعددة الفتح خلال مرحلتين)
  • ومن الأمام جانبية
ستائر هوائية جانبية 3 صفوف
نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (ITPMS)
نظام التوزيع إلكترونية
نظام المساعدة لصعود المرتفاعات
مقاعد خاصة لأحزمة أمان الأطفال بالخلف
حساسات أمامية وخلفية
جهاز انذار لمنع السرقة
نظام المساعدة لثبات السيارة

أسعار سيارة هوندا أوديسي جي 2022

أن سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الجديدة متوفرة بفئتين في السعودية وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى EX بسعر 138.885 ريال سعودي
الفئة الثانية EX-V بسعر 160.885 ريال سعودي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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