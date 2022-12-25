نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواصفات رائعة وتصميم فخم سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الجديدة تخطف الأنظار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هوندا أوديسي جي 2022 تعد من السيارات الرائعة التي تتميز بتصميم أنيق ومتوسطة ​​الحجم وهيكل رشيق مزودة بشبك عريضة مطلية من الكروم، مساحة داخلية واسعة ومريحة للغاية، وتوفر الشركة فئتان مختلفان من السيارة بتجهيزات مختلفة، وتم تزويدها بجميع الرفاهيات والكماليات التي يبحث عنها الكثيرين، بالإضافة إلى كامل وسائل الأمان والرفاهية، والعديد من الإمكانات الحديثة والتقنيات العصرية والمزايا الأخرى الرائعة. محرك أوديسي جي 2022 محرك 4 أسطوانات سعة المحرك 2.4 لتر قوة 173 حصان عزم دوران 225 نيوتن/ متر ناقل حركة CVT استهلاك وقود 14.4 كم/ لتر أبعاد سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الطول 4845 مم العرض 1819 مم الارتفاع 1712 مم قاعدة العجلات 2900 مم مواصفات سيارة هوندا أوديسي جي 2022 من الخارج الهيكل الخارج مرن متوسطة الحجم تصميمها الأمامي عصري وأنيق المصابيح الأمامية LED مصابيح ضباب LED مصابيح نهارية : LED مضابيح خلفية LED مرايا جانبية قابلة للطي مزودة بإشارات انعطاف باب منزلق كهربائي فتحة سقف كهربائية مواصفات أوديسي جي 2022 من الداخل دخول المقصورة بخاصية الدخول الذكي المساحة الداخلية واسعة ومريحة مقاعد 7/ 8 مقاعد (على حسب الفئة) عدد الصفوف 3 صفوف فئات السيارة حامل للأكواب قابل للسحب إلى جانب السائق صندوق التخزين من جانب الراكب الأمامي كونسول وسطي للتخزين كرسي السائق قابل للتعديل اليدوي خامة المقاعد من القماش فئة EX-V المقاعد مصنوعة من الجلد المقود من الجلد مكيف هواء أمامي أوتوماتيك تبريد من الخلف شاشة عرض مقاس 8 بوصة نظام صوتي تدعم شاشة عدادات مقاس 7 بوصة أنظمة الأمن والسلامة وسائد هوائية أمامية (متعددة الفتح خلال مرحلتين)

ومن الأمام جانبية ستائر هوائية جانبية 3 صفوف نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (ITPMS) نظام التوزيع إلكترونية نظام المساعدة لصعود المرتفاعات مقاعد خاصة لأحزمة أمان الأطفال بالخلف حساسات أمامية وخلفية جهاز انذار لمنع السرقة نظام المساعدة لثبات السيارة أسعار سيارة هوندا أوديسي جي 2022 أن سيارة هوندا أوديسي جي 2022 الجديدة متوفرة بفئتين في السعودية وأسعارها كالتالي: الفئة الأولى EX بسعر 138.885 ريال سعودي الفئة الثانية EX-V بسعر 160.885 ريال سعودي

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