نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ500 ريال فقط إمتلك سيارة هونداي بالسعودية بإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ500 ريال فقط إمتلك سيارة هونداي، يبحث معظم المقمين داخل المملكة العربية السعودية وخاصة اللذين يصتحبون أسرهم عن سيارة مستعملة توفر لهم إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم من إنتقالات وتكون سيارة إقتصادية في نفس الوقت وذلك ما يجعل السيارات هونداي هي الإختيار الأفضل لهم، وسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية أرخص أسعار سيارات هونداي المستعملة بالتقسيط.

بـ500 ريال فقط إمتلك سيارة هونداي

من أهم مميزات الحصول على سيارة هيونداي هي توافر قطع الغيار الخاصة بها وإنتشار مراكز الخدمة والصيانة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتتمتع السيارات هيونداي بوسائل راحة وأمان عالية الجودة.

سيارة هيونداي إلنترا كوبيه سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي إلنترا كوبيه سنة الصنع 2018 مستعملة في مدينة نجران.

كما تباع السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة بسعر 30000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا كوبيه معروضة للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه بلغ 88000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا كوبيه متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه البنزين.

تحتوي السيارة على فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور وريموت كنترول ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

ونظام الركن الذكي للسيارة ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وراديو كاسيت وبلوتوث ومشغل إسطوانات.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0580423248 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966580423248.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2014 مستعملة

سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع في مدينة حائل.

تباع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة بسعر 16500 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 129999 كيلو متر.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596293538 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596293538.

سيارة هيونداي إلنترا كوبيه سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع