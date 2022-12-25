نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للبيع كاش وبالتقسيط بحالة جيدة ومضمونة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقسط شهري 400 ريال إمتلك سيارة تويوتا، معظم الشباب يذهبون إلى الدول الخليجية بعد انتهاء دراستهم البحث عن فرص شغل جيدة، ويبدأون حياتهم العملية ولكنهم يشعرون بسبب صعوبة المواصلات أثناء ذهابهم إلى العمل، لذلك سوف نتحدث اليوم عن أفضل السيارات المستعملة التي يمكن شراؤها، لكي تسهل عليهم الذهاب والمجيء من العمل. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا 2013 تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمرايات ضم إغلاق ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

ومكيف ذات برودة عالية ونظام ذكي خاص بركن السيارة، وريموت كنترول وباور.

مرايات أمامية لونها أسود مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مشغل اسطوانات وبلوتوث ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي، ونظام فرامل مانع الانغلاق ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تحتوي السيارة على سادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية وحساسات أمامية وخلفية، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

تتمتع هذه السيارة بجهاز إنذار وجنوط قوية، وكشافات ضباب ومثبت سرعة، وكشافات إضاءة أمامية وخلفية.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 186,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة طريف.

تعرض سيارة تويوتا كورولا 2013 للبيع بسعر 21,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 4,000 ريال سعودي مقدم و400 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595255296,+966595255296. للبيع سيارة تويوتا برادو 2009 مستعملة سيارة تويوتا برادو 2009 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بكشافات ضباب أمامية وفتحة سقف، ومكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول.

تحتوي السيارة على جنوط قوية ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد في السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش وتعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة حساسات أمامية وخلفية ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد في السيارة بلوتوث ووسادة هوائية للسائق والركاب وجهاز إنذار، ونظام فرامل مانع الانغلاق ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 64,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة تويوتا برادو 2009 للبيع بسعر 36,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 5,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591020688,+966591020688.1

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