ارخص سيارة تويوتا للبيع مستعملة بسعر 5000 ريال بالسعودية للتنازل

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عمر شويل - جدة سيارة مستعملة للبيع في السعودية بسعر 5000 ريال، عند مقارنة السيارات المستعملة فإن العامل الأكثر أهمية هو جودة قطع الغيار المتواجدة داخل السيارة، حيث تتمتع طرازات toyota بأداء عالٍ نظرًا لتوفر خيارات جيدة للمحرك أو ناقل الحركة، لذلك ينصح بشراء السيارات المستعملة بكل أنواعها لماركة تويوتا، وعند شرائها يجب مراعاة ميزات الأمان.

ارخص سيارة تويوتا للبيع مستعملة، أصبحت للتكنولوجيا دور كبير في حياتنا اليومية ومن أهم البرامج التي ساهمت بها التكنولوجيا لراحة الإنسان هي مواقع الأسواق الإلكترونية والتي من خلالها يمكنك التصفح وإختيار ما تحتاج إليه وأنت في مكانك فهي توفر عليك عناء البحث والذهاب هنا وهناك لتحصل على ماتريد، مثل البحث عن السيارات المستعملة في السوق السعودي بكل سهولة عبر الإنترنت.

سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة سنة الصنع 2005 تباع السيارة تويوتا كامري بمبلغ 5000 ريال سعودي متوفرة في مدينة الدمام حي الخالدية الشمالية والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية يابانية واللون الخارجي في السيارة أبيض ومتوفر بالسيارة أكياس هوائية وزجاج كهربائي وجنوط ألمنيوم وسجل عداد الممشى في السيارة 300000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0509550613.

سيارة مستعملة للبيع في السعودية:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2007 تباع السيارة تويوتا كورولا بسعر 8000 ريال سعودي متوفرة في مدينة المدينة المنورة حي العنابس ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 192000 كيلو متر والسيارة بها عدد أربعة سلندر وبلوتوث وأضوية زينون للتواصل والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0582301609.

سيارة مستعملة رخيصة في السعودية:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2013 والسيارة متوفرة بسعر بيع يبلغ 10000 ريال سعودي متوفرة للبيع في مدينة الخرج حي الصناعية الجديدة والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع مواصفات إقليمية خليجية مع إستخدام البنزين كوقود للسيارة وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 190000 كيلو متر ويوجد بالسيارة مكيف وفتحة سقف والسيارة مجمركة ومرخصة وبها تأمين شامل وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0535365498.

سيارة للبيع بمواصفات خليجية:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2013 بسعر بيع يبلغ 11000 ريال سعودي ومتوفرة للبيع في مدينة الرياض حي الدار البيضاء والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 190000 كيلو متر والسيارة تحتوي على أكياس هوائية وبلوتوث وزجاج كهربائي وشاشة لمس وكراسي مدفأة ودخول بدون مفتاح وسنتر لوك وكراسي جلد ومثبت سرعة وأضوية زينون وإطار إحتياطي وحشاس ضغط الإطارات وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0504105826.

سيارة شيفروليه كابتيفا مستعملة للبيع:

للبيع سيارة شيفروليه كابتيفا مستعملة سنة الصنع 2007 بسعر 12000 ريال سعودي في مدينة الرياض حي المنار ومتوفرة بناقل حركة يدوي عادي ولون خارجي أزرق ومواصفات إقليمية أوروبية وتستخدم السيارة وقود البنزين وسجل عداد المسافات أكثر من 200000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0530003130.