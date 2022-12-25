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عمر شويل - جدة سيارة تويوتا مستعملة في السعودية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي، تعد سيارات تويوتا من أشهر أنواع السيارات في كافة أرجاء العالم ومنتشرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى أن سيارات تويوتا تتمتع مواصفاتها القوية وشكلها الأنيق وسعرها في عدد من الفئات منخفض عن باقي أنواع السيارات الأخرى، فتعد سيارات تويوتا من أفضل الأنواع العائلية بسعر يبدأ من 15 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا مستعملة في السعودية تبدأ من 15 الف ريال

سيارة كامري موديل 2014 مستعملة بحالة جيدة تتضمن الكثير من المواصفات استخدام نظيف جدا، أول استخدام للسيارة كانت في 2014، نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك، مكان تواجد السيارة في مدينة مكة المكرمة، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

تمتاز السيارة بهيكل خارجي وكالة بدي ومكينة على الشرط. بها وسائل أمان من وسائد هوائية، حساسات اصطفاف.

كما أن السيارة بها نظام إنذار مانع السرقة. جنوط من الكروم، إطار احتياطي للعجلات. مرايا كهربائية جانبية ضم وإغلاق. سعر السيارة تويوتا كامري 18 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة بالخفجي سعودية

سيارة تويوتا كامري مستعملة اصدار عام 2008، تتضمن السيارة على استمارة فحص جديدة، تمتاز بوجود بدي خارجي وكالة خالي من الرش بالدهان الأصلي، سيارة كامري لم تتعرض إلى حوادث من قبل.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. نوع وقود السيارة البنزين، دهان السيارة الخارجي الأصلي. تتواجد السيارة في مدينة الخفجي بالسعودية. مواصفات السيارة الداخلية سنتر لوك، زجاج كهربائي اوتوماتيك. تتضمن السيارة على وجود فتحة سقف بنفس لون السيارة. الهيكل الخارجي نوعه سيدان باللون الأبيض بدون خدوش. قراءة عداد الممشى للسيارة 160 ألف كيلو متر. سعر السيارة تويوتا كامري كاش 16الف ريال سعودي.

تويوتا كورولا مستعملة في خميس بالسعودية

سيارة تويوتا كورولا بحالة جيدة نظيفة من الداخل والخارج، محرك السيارة بسعة 1800 سي سي، مسافة السيارة المقطوعة سجل عداد الممشى 250 ألف كيلو متر، موديل إصدار السيارة كورولا 2012.

نوع وقود محرك السيارة البنزين.

حالة السيارة ممتازة جدا معروضة من المالك الأصلي.

السيارة ليس بها عيوب حالتها جيدة جدا مستعدة للفحص.

تتضمن السيارة على وجود مكيف هواء بارد مركزي.

مواصفات السيارة الإقليمية تأتي بمواصفات امريكية.

دهان السيارة الخارجي الأصلي لم يتغير باللون الأبيض.

تتضمن السيارة على وجود إطار احتياطي.

محرك قوي على الشرط متصل بناقل حركة اوتوماتيك.

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2012 كاش أو تقسيط 19 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا شد بلد موديل 2016 مستعملة

سيارة كورولا بحالة جيدة متوفرة للبيع بسعر منخفض جدا مقارنة مع مزاياها من الداخل والخارج، حيث تمتاز السيارة بأنها شد بلد بالكامل من كافة المواصفات، بدي نظيف بدون تعديل أو حكات، السيارة بعداد ممشى 204 ألف كيلو متر، مكينة وجربكس محركات السيارة على الشرط.

موتور متماسك لا يعاني من شئ، كفرات نظيفة. سيارة كورولا بسعر 20 ألف ريال مفحوصة باستمارة مجددة. مواصفات السيارة الداخلية زجاج كهربائي، سنتر لوك. كراسي السيارة بخاصية مدفأة، مرايا كهربائية جانبية. مقاعد مبردة، مكيف مركزي، مقود تحكم ديناميكي بالصوت.

سيارة تويوتا كورولا 2020 بسعر مفاجأة في جازان السعودية

سيارة نظيفة معروضة للبيع في معارض السيارات بمدينة جازان، سيارة نظيفة خالية من الحوادث أو السمكرة، قير ومكينة على الشرط لا يوجد بها عيوب الاستخدام مباشرة.

من مواصفات السيارة قراءة عداد الممشى سجل 70 ألف كيلو متر.

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2020.

محرك السيارة بسعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة اوتوماتيك.

لون الهيكل الخارجي للسيارة أبيض لؤلؤي.

نوافذ زجاجية نوعها اوتوماتيك الحركة.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2020 كاش فقط 18 ألف ريال.

سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2011 فل كامل

سيارة كامري إصدار 2011 مستعملة نظيفة بحالة جيدة من المالك الأول، سيارة تويوتا تحتوي على استمارة فحص مجددة، قراءة عداد الممشى سجل 105 ألف كيلو متر، تتضمن السيارة وجود فتحة سقف، حساسات اصطفاف خلفية وجانبية، تحكم في مقود، كراسي مقاعد السيارة كهربائية الحركة.

مع وجود مانع انزلاق بالفرامل. شاشة لكاميرا خلفية لرؤية واضحة. مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد إضاءة. كما أن السيارة بها مصابيح زينون. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. سعر السيارة تويوتا كامري 2011 كاش أو تقسيط 18 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2012 مستعملة بسعر 9000 ريال

سيارة تويوتا كامري مستعملة بالمملكة العربية السعودية بسعر 9000 ريال كاش أو تقسيط بأقل قسط شهري 500 ريال مع مقدم للسيارة 2000 ريال سعودي، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.