نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أنواع البطاريات في السعودية.. قيمة مقابل سعر تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البطاريات من أهم الأجزاء الموجودة بالسيارة، والتي تعمل كفاءتها على جعل السيارة تعمل بشكل سليم ومناسب، وهناك العديد من البطاريات التي يمكنك الاختيار من بينها ما يناسبك؛ لذا نعرض لكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال أفضل أنواع البطاريات في السعودية لتختار المواصفات المناسبة لسيارتك؛ فعليك متابعتنا حتى النهاية.

أفضل أنواع البطاريات في السعودية

هناك الكثير من أنواع البطاريات عالية الجودة والرديئة، والتي يمكنك الاختيار من بينها ما يناسبك، وإليك بعض من أنواع السيارات المتوفرة في السعودية.

بطارية Ever start

يعد هذا النوع من البطاريات أمثل الأنواع التي يمكنك اختيارها من بين الأنواع الأخرى، كما أنها متوفرة بكثرة في كافة المتاجر المتخصصة في بيع السيارات، وإليك أهم تفاصيلها فيما يلي:

يعتبر سعرها مناسب بالنسبة لكفاءتها العالية.

يمكن استخدامها في مختلف درجات الحرارة العالية.

يتم تركيبها بسهولة، وصيانتها سهلة للغاية.

يمكن استخدامها مع كافة أنواع السيارات.

لكن من أهم العيوب بها أن عملها لا يستمر لفترات طويلة؛ حيث أن أقصى فترة لها ثلاثة أعوام فقط.

بطارية هانكوك

تعتبر شركة أوديسي هي الشركة المنتجة لها فهي من أجود أنواع البطاريات الكورية تمتاز بقوة جسمها المصمم؛ من أجل التعامل مع قوة اهتزاز السيارة بها العديد من ألواح الرصاص؛ مما يجعلها قادرة على عدم التسريب، وإليك أهم تفاصيلها فيما يلي:

يمكنك شحنها بسرعة فائقة مقارنةً بباقي البطاريات بالمملكة.

يستمر عمل البطارية لفترات طويلة مقارنةً بباقي البطاريات؛ حيث يمكن أن يستمر عملها لمدة تزيد عن عشرة أعوام.

تمتاز بكونها مقاومة للصدمات؛ مما يجعلها قادرة على السير في المنحدرات وفي رمال الصحراء.

أما بالنسبة لعيوبها أنه عند شرائك لها ستجد أنها بدون شاحن؛ لذا عليك شرائه بمفرده كما أنها ليس لها ضمان.

في نهاية هذا المقال المتحدث عن أفضل أنواع البطاريات في السعودية عرضنا عليكم بطاريتين من أجود البطاريات؛ حيث عرضنا عليكم بطارية هانكوك وقدمنا لكم أهم مميزاتها كما عرضنا عيوبها وعرضنا لكم بطارية ever start ومميزاتها وعيوبها وعليكم الاختيار من بينهم ما يناسب الميزانية والسيارة.