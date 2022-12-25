نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات تويوتا المستعملة بالسعودية أفضل سيارات بسوق المستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا رخيصة بالسعودية أفضل أسعار سيارات نظيفة، سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة بحالة جيدة استخدام شخصي بأقل سعر هيكل خارجي ومحركات نظيفة لا تعاني من تصليحات، سيارة بطلاء خارجي باللون الأبيض مكينة وقير على الشرط، تويوتا كورولا موديل 2010 ذات لون فضي من الخارج من الداخل باللون الرمادي الفاتح بها مقصورة من الجلد مقود السيارة اوتوماتيك التحكم ، تحتوي السيارة تويوتا كورولا أيضا على شاشة رقمية لتوضيح بيانات السيارة، كاميرا خلفية، المقاعد من القماش المخمل حالته جيدة جدا، تمتاز السيارة كورولا بوجود أنظمة أمان مختلفة من نظام الفرامل مانع الانزلاق في الطرق الممطرة والغير مستوية، وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الجانبي، مصابيح أمامية أمامية وخلفية من نوع كشافات ليد إضاءة نهارية، كما أن السيارة بها مصابيح للرؤية في الطرق الضبابية، السيارة كورولا 2010 ماشية مسافة 190 ألف كيلو متر، سعر السيارة تويوتا كورولا كاش أو تقسيط 8500 ريال سعودي مكان تواجدها في مدينة جازان بالمملكة.

سيارات تويوتا رخيصة بالسعودية نظيفة الحالة

تويوتا كامري بسعر 17 ألف ريال في الروضة بعرعر، معروضة السيارة من المالك الأصلي، نوع السيارة كامري سيدان موديل عام 2014 السيارة فل كامل، تويوتا كامري سيارة على الشرط مفحوصة خالية من الرشوش في الهيكل الخارجي.

مواصفات السيارة تويوتا مستعمله موديل 2014

تحتوي السيارة على محرك قوي يمتاز بأنه اقتصادى جدا لاستهلاك الوقود. كما أن المحرك يأتي بسعة 1600 سي سي. تتضمن السيارة قير اوتوماتيك أو ناقل الحركة من سرعة لأخرى اوتوماتيك.

بالنسبة إلى نوع زجاج السيارة فهو فاميه ذات تحكم اوتوماتيك. كما أن مرايا السيارة الجانبية الكترونية كهربائية. بها أيضاً مكيف هواء بارد مركزي أمامي وخلفي. السيارة ماشية مسافة 98 ألف كيلو متر منذ شراءها. بدي السيارة وكالة الخارجي خالية من الرشوش التجميلية. تتضمن السيارة على فتحة سقف، مقاعد من المخمل. سعر السيارة تويوتا كامري 2014 كاش فقط 19 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2005 بالسعودية

سنعرض لكم سيارة كامري 2005 باللون الأحمر سيارة مميزة جدا نظيفة استخدام قليل، حجم محرك السيارة 1600 سي سي محرك اقتصادي الاستهلاك، فئة السيارة كامري نصف فل، لونها أحمر أو عنابي، موتور على الشرط من الصدام للصدام، سيارة مفحوصة بها استمارة فحص جديدة.

سعر السيارة كامري كاش فقط 5000 ريال سعودي. من مواصفات السيارة فتحة سقف زجاج كهربائي. مكيف هواء بارد يعمل بكفاءة عالية. موتور السيارة على الشرط، بدي خارجي وكالة. جنوط السيارة من الكروم، مقاعد السيارة من المخمل.

سعر تويوتا كورولا 2016 بالمملكة مستعملة

سنعرض لكم أيضا سيارة تويوتا نظيفة موديل 2016 مستعملة بحالة جيدة جدا، معروضة في الرياض، سيارة من الخارج باللون الأبيض، من الداخل باللون البيج، تتضمن السيارة على زجاج كهربائي نوعه فامية، مقود السيارة تحكم اوتوماتيك، القير اوتوماتيك بعدد 6 سرعات، كل محركات السيارة على الشرط.

سيارة تويوتا كورولا ماشية مسافة 97 ألف كيلو متر. تتضمن على محرك بقوة 4 سيلندر. حجم مكينة السيارة 1600 سي سي. بها مكيف هواء بارد مع فتحة سقف، ريموت كنترول. نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية. سعر السيارة تويوتا كورولا 28 ألف ريال بقسط شهري 1000 ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2016 مستعملة

سيارة كامري فل كامل وارد من وكيل خليجي عبد اللطيف جميل في مدينة الرياض بالمملكة، وصف السيارة قير ومكينة وعضلات على الشرط، سيارة بحالة نظيفة من لداخل، قراءة عداد الممشى للسيارة بنحو 280 الف كيلو متر.

لون السيارة الخارجي أبيض الطلاء الأصلي.

مواصفات السيارة الأقليمية بمواصفات مجلس التعاون الخليجي.

نوع ناقل حركة السيارة أوتوماتيك.

سعر السيارة تويوتا كامري كاش 32 الف ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2001 بالتقسيط

سيارة كورولا متوفرة في مدينة جدة بالمملكة مستعملة موديل عام 2011 باللون الأبيض مع وجود مرايا جانبية اوتوماتيك كهربائي، مصابيح السيارة الأمامية ليد إضاءة نهارية، مقاعد السيارة مصنوعة من المخمل.

سعر السيارة تويوتا كورولا 18 ألف ريال سعودي أقل قسط شهري 1000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة 3000 ريال سعودي. موتور السيارة على الشرط فحص قير عضلات شاصيه. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 200 ألف كيلو متر.

سيارة تويوتا كامري موديل 2017 مستعملة

أفضل سيارات مستعملة هي تويوتا التي تمتاز بأنها من أنواع سيارات قليلة الصيانة ومتوفر في جميع أنحاء البلاد قطع الغيار الأصلية، سيارة تويوتا كامري متواجدة في مدينة البريدة بالمملكة، معروضة من المالك مباشرة جاهزة على الاستخدام بدون تصليح.

لون هيكل السيارة الخارجي فضي رمادي فاتح. قراءة عداد ممشى السيارة سجل 88 ألف كيلو متر. محرك قوي بسعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة اوتوماتيك. وقود محرك السيارة البنزين، بها نظام توفير استهلاك الوقود. سعر السيارة كاش أو تقسيط بسعر 9000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا بالتقسيط مستعملة بمقدم 3000 ريال

امتلك سيارة كورولا موديل 2011 مستعملة باللون الأسود متواجدة السيارة في مدينة تبوك بالمملكة، سيارة تويوتا كورولا بها ناقل حركة اوتوماتيك، قراءة عداد الممشى للسيارة 224 ألف كيلو متر.

سيارة تويوتا كورولا من مواصفات السيارة فل كامل. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين مع ناقل حركة السيارة اوتوماتيك. مصابيح السيارة الأمامية ليد إضاءة نهارية. كشافات أمامية وخلفية زينون. كشافات للرؤية في الضباب إضاءة نهارية. مرايا السيارة الجانبية الكترونية كهربائية. سعر السيارة تويوتا كورولا 15 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي ازيرا بالتقسيط 2020 مستعملة

سيارة هيونداي رخيصة بالسعودية مستعملة بسعر منخفض موديل حديث، سيارة هيونداي من السيارات النظيفة مستخدمة قليل من المالك الأصلي.

سيارة هيونداي ازيرا فل كامل تستخدم البنزين كوقود. لون السيارة الخارجي أسود هيكل لامع ليس به خدش أو سمكرة. كما أن السيارة بها فتحة سقف بانوراما. سيارة وارد وكيل خليجي المجدوعي للسيارات. مواصفات الهيكل بدي قير عضلات شاصية على الشرط. سعر السيارة هيونداي ازيرا بالتقسيط 52 ألف ريال. بقسط شهري 1200 ريال سعودي.

كورولا سيارة مستعملة تويوتا موديل 2012

للبيع سيارة تويوتا كورولا الاقتصادية موفرة في استهلاك الوقود بخاصية توفير الوقود المستخدم بالسيارة، هيكل السيارة الخارجي باللون الأبيض، مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد إضاءة نهارية.