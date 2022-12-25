نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل من 10.000 ريال سعودي اشتري سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية جاهزة على الفحص في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة أصبح الآن عليها إقبال كبير من قبل جميع المواطنين والمقيمين لكونها الحل الأمثل لأزمة امتلاك سيارة، فلجميع الراغبين في سيارة مستعملة بالسعودية بسعر مُخفض وحالة جيدة متوفر الآن العديد من الأنواع التي يرغب في شرائها المستهلك من تويوتا وشيفروليه وهيونداي وغيرهم الكثير من السيارات، وسوف نتناول الآن كافة المعلومات المتوفرة حول السيارات المستعملة المعروضة وطرق التواصل للحصول عليها وإتمام عملية التنازل بكل سهولة. سيارات مستعملة تويوتا لجميع الباحثين عن سيارة مستعملة يتوفر بها شرط الحالة الممتاز والسعر المناسب إليكم الآن السيارة تويوتا كامري 2004 تعرض للبيع بمدينة الرياض بمنطقة. تسمى النسيم الشرقي.

يطلب بها المالك مبلغ وقدرة 10.000 ريال سعودي.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك وعداد المسافات مسجل به حتى الآن 200.000 كيلو متر.

الدفع يكون كاش أو بالتقسيط فقط قم بالاتصال بالمالك عبر الارقام السابقة للاتفاق على طريقة الدفع.

الدهان الاصلي بحالة ممتازة واللون الخارجي لها هو الفضي.

ناقل الحركة بالسيارة تويوتا عادي.

تستخدم السيارة البنزين كوقود. مواصفات خارجية بالسيارة الأضوية المتواجدة LED.

مزودة بحساس ضغط الاطارات.

متوفر بها إطار احتياطي

مزودة أيضاً نظام تتبع. مواصفات داخلية بالسيارة متواجد بها أكياس هوائية

مزودة ب بلوتوث

بها نظام ملاحة.

المكيف بها جيد. سيارات مستعملة للتنازل متوفر الآن سيارة مستعملة للبيع بسعر 8.000 ريال سعودي بمدينة جازان بمنطقة المطار السيارة تويوتا كريسدا إصدار 1992.

معلومات حول السيارة تويوتا:- السيارة ذات مواصفات خليجية الصنع.

ناقل الحركة الخاص بها يدوي.

اللون الخارجي أبيض.

العداد سجل حتى الآن 200.000 كيلو متر.

الدفع يكون كاش السيارة مرخصة .

أعيد دهنها جزئياً.

الهيكل الخارجي ممتاز بدون حوادث. المواصفات الداخلية للسيارة: السيارة بها بلوتوث.

كما مزودة بشاشة لمس.

مثبت سرعة.

المرايات بالسيارة كهربائية.

المكيف يعمل.

السيارة بها نظام إنذار.

الكراسي بها مدفأة.

نظام الصوت نكون من مدخل AUx/USB. المواصفات الخارجية للسيارة: السيارة مزودة بجنوط المنيوم.

بها أضوية LED.

كما بها إطار احتياطي.

يمكنك التواصل مع المالك للحصول على السيارة من خلال الأرقام السابقة. سيارة كورولا مستعملة للبيع بمدينة حفر الباطن متاح الآن سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة بحالة جيدة للبيع بسعر مناسب للجميع . معلومات عن السيارة كورولا: السيارة سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلو متر

الدفع يكون كاش أو بالتقسيط على دفعات.

السيارة تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين .

ناقل الحركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي فضي .

السيارة مزودة بمشغل أقراص.

كما بها اطارا احتياطي.

المبلغ المطلوب مقابل التنازل عن السيارة 7.000 ريال سعودي. للبيع سيارة كامري 2006 سيارة تويوتا كامري إصدار 2006 معروضة للبيع بمدينة الرياض وهى بحالة جيدة لا تتعرض لحادث من قبل كما أن الدهان الخارجي لها كما هو من المصنع بدون رش تعرض لبيع بسعر مناسب يصل إلى 10.000 ريال سعودي والدفع كاش فقط.

معلومات حول السيارة: السيارة تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

اللون الخارجي لها خمري.

متوفر بها زجاج كهربائي.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين .

تاني السيارة بمواصفات خليجية الصنع.

يمكنك التواصل مع المالك للحصول على السيارة بكل سهولة. سيارات مستعملة للتنازل بالمملكة متواجد بمدينة الخرج سيارة مستعملة للبيع نوعها تويوتا كورولا 2013 بحالة جيدة مع اشتراط القيام بالفحص الشامل قبل الشراء لمعرفة كافة المزايا والعيوب المتواجدة بالسيارة.

السيارة سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلو متر.

تتمتع السيارة بلون خارجي أبيض وناقل حركة اوتوماتيك.

مزودة السيارة ب بلوتوث ومثبت سرعة ومكيف ونظام ملاحة.

المبلغ المطلوب بالسيارة مقابل التنازل عنها هو 10.000 ريال سعودي. سيارة اكسنت للتنازل سيارة تعرض للبيع هيونداي اكسنت موديل 2018 بمدينة تبرك بحي المروج.

يطلب المالك مقابل التنازل عن السيارة 20.000 ريال سعودي.

السيارة ذات مواصفات خليجية الصنع.

ناقل الحركة بها نوعه أوتوماتيك.

اللون الخارجي أبيض.

الوقود المستخدم بنزين .

العداد سجل حتى الآن 70.000 كيلو متر.

السيارة بها أكياس هوائية وشاشة لمس وكراسي جلد ومرايات كهربائية.

كما بها جنطات المنيوم وأضوية زينون و LED.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل من 10.000 ريال سعودي اشتري سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية جاهزة على الفحص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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