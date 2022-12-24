نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاش وبالتقسيط إمتلك سيارة مستعملة بحالة جيدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معظم الأشخاص العاملين يبحثون عن سيارة قوية تتحمل جميع الظروف الجوية، ويكون بها موتور وماكينة قوية تتحمل المسافات الطويلة، مما يجعلهم يذهبون بدون تردد لشراء سيارات هونداي أو كيا لأنهم لا مثيل لهم، وذلك ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا. سيارة هونداي I40 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي I40 2015 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد تعمل بالكهرباء.

ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول وباور، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة كشافات ضباب أمامية وحساسات أمامية وخلفية، ونظام فرامل مانع الانغلاق ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل ومشغل دي في دي ونظام ايموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 271,000 كم.

توجد هذه السيارة في محافظة الدمام.

تعرض سيارة هيونداي I40 2015 للبيع بسعر 15,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966596268448. للبيع سيارة كيا سيراتو 2017 مستعملة سيارة كيا سيراتو 2017 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومكيف ذات برودة عالية ونظام ذكي خاص بركن السيارة، ومرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء، وبلوتوث ونظام تحكم خاص بالطارة.

يوجد بهذه السيارة مبدل أقراص ومشغل أسطوانات وحساسات أمامية وخلفية، ونظام فرامل مانع الانغلاق ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ونظام ايموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

تتمتع هذه السيارة بجنوط قوية وجهاز إنذار، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي ومثبت سرعة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 133,700 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة كيا سيراتو 2017 للبيع بسعر 19,000 ريال سعودي كاش،

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