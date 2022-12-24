نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات هيونداي مستعملة بالمملكة بحالات ممتازة وأسعار مناسبة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي متوفرة بجميع المعارض المتخصصة في بيع السيارات المستعملة بحالات ممتازة وأسعار تنافسية كما يمكن للمشتري الدفع كاش أو بالتقسيط، فهي من أجود أنواع وماركات السيارات لاحتوائها على محرك قوي زي إمكانات وتقنيات تجعله قادر على تحمل السير في كافة الطرق وبالأخص في الطرق الوعرة لمسافات وأوقات طويلة. للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع في مدينة جدة بسعر 9000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة مكونة من:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أحمر.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 112000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين. الكماليات المتاحة في السيارة:- مرايات ضم إغلاق، فرش جلد، مكيف، فرش قماش.

مبدل أقراص، مشغل إسطوانات، مدخل يو إس بي.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، وسادة هوائية جانبية. سيارة سوناتا مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة المدينة المنورة بسعر 18000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي. المواصفات المتاحة في السيارة كالتالي:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 120000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين. الكماليات المتوفرة في السيارة:- حساسات أمامية، نظام توزيع قوة الفرامل.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، حساسات خلفية.

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، زجاج فاميه. سيارات مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة بريدة بسعر 22000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 155000 كيلو متر. التجهيزات المتوفرة في السيارة:- فتحة سقف، مكيف، مرايات كهربائية، باور.

مرايات ضم إغلاق، مشغل إسطوانات، فرش قماش. سيارة مستعملة للبيع اكسنت للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة بريدة بسعر 15000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي. مواصفات السيارة كالآتي:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 92000 كيلو متر. الكماليات الموجودة في السيارة:- مكيف، ريموت كنترول، مشغل إسطوانات.

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية جانبية.

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