نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالمملكة بأسعار مُخفضة لجميع المقيمين والمواطنين بالسعودية بالأخص محدودي الدخل بجميع الأنواع والماركات بالإضافة إلى توافر السيارات بحالات ممتازة مع اشتراط القيام بالفحص الشامل لها قبل إتمام عملية شرائها من المالك، وسوف نتناول الآن مجموعة من السيارات المستعملة مع توفير كافة طرق التواصل مع المالك مباشرتاً. سيارات مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا سيراتو سنة الصنع 2011 مستعملة للبيع في مدينة الهفوف حي السلمانية الشمالية بسعر 15500 ريال سعودي. مواصفات السيارة عبارة عن: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة بني.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 343000 كيلو متر. الكماليات المتوفرة في السيارة كالآتي: مدخل يو إس بي، مدخل AUX، مكيف، بلوتوث.

أكياس هوائية، مشغل أقراص، زجاج كهربائي.

كراسي مدفأة، دخول بدون مفتاح، نظام ملاحة. سيارة كيا أوبتيما مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا أوبتيما سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي النوارية بسعر 11000 ريال سعودي. أهم مواصفات السيارة كالتالي: نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 150000 إلى 159999 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين. الكماليات المتواجدة في السيارة كالتالي: زجاج كهربائي، كراسي جلد، مدخل يو إس بي.

مدخل AUX، مشغل أقراص، مكيف، إطار إحتياطي. للبيع سيارة كيا سورينتو سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الصفا بسعر 10000 ريال سعودي. مواصفات السيارة كالآتي: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 260000 كيلو متر.

هيكل السيارة به بعض العيوب البسيطة في البودي. كماليات السيارة عبارة عن: نظام الصوت بها بلوتوث.

زجاج السيارةكهربائي.

متواجد بها شاشة لمس.

كراسي جلد.

مكيف السيارة جيد.

حساس ضغط الإطارات، السيارة مزودة فتحة سقف.

بها كاميرا خلفية، كما بها أيضاً مثبت سرعة.

السيارة بها حساسات اصطفاف. للبيع سيارة كيا ريو سنة الصنع 2014 للبيع في مدينة سكاكا حي السوق بسعر 13500 ريال سعودي. مواصفات السيارة عبارة عن: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 122000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أحمر.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة مجمركة ومرخصة وبها تأمين شامل. الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي: أكياس هوائية، بلوتوث، زجاج كهربائي، كراسي جلد.

كراسي مدفأة، مرايا كهربائية، أندرويد Auto.

مكيف، أبل كار بلاي، أضوية زينون، فتحة سقف، كاميرا خلفية. للبيع سيارة هيونداي أزيرا سنة الصنع 2015 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن بسعر 23.000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالتالي: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 132.000 كيلو متر. سيارة هيونداي النترا للبيع بالتقسيط على دفعات متوفرة الن سيارة هيونداي النترا مستعملة للبيع من خلال دفع 3.000 ريال مقدم وقسط شهري 1000 ريال سعودي والمبلغ الإجمالي للسيارة هو 25.000 ريال سعودي.

السيارة متواجدة في جدة، تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك.

تستخدم الديزل كوقود.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

العداد سجل حتى الآن 168.000 كيلو متر. للبيع سيارة هوندا أم أر في سنة الصنع 2003 مستعملة للبيع في مدينة أبها بسعر 18000 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 270000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بعدد ست سلندر وعدد 8 كراسي.

هيكل السيارة جيد ولكن يوجد به بعض العيوب البسيطة. الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي: مكيف، زجاج كهربائي، سنتر لوك، نظام إنذار.

كراسي جلد، إطار إحتياطي، جنوط ألمنيوم.

بطارية جديدة، كفرات جديدة، قماش الفرامل جديد.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق. سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2016 السيارة مستعملة للبيع في مدينة الدمام حي إسكان الدمام بسعر 23000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة رمادينوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 125000 كيلو متر. كماليات السيارة عبارة عن: مثبت سرعة، مرايا كهربائية، كاميرا خلفية.

كشافات ليد أمامي.

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