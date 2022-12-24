نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة هيونداي للبيع في السعودية بسعر 5000 ريال بمواصفات خليجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن سيارة إقتصادية في إستخدام الوقود للذهاب بها إلى الأماكن البعيدة أو السفر ويكون قطع الغيار لها متوفرة في كل مكان وفي متناول اليد مع توافر مراكز الخدمة التابعة لها إذن فأنت بحاجة إلى السيارة هيونداي.

سيارة مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2006 تباع السيارة هيونداي أكسنت بمبلغ 5000 ريال سعودي متوفرة في مدينة جدة حي الأمير عبد المجيد والسيارة مزودة بناقل حركة يدوي عادي واللون الخارجي في السيارة رمادي ومتوفر بالسيارة كراسي جلد وسجل عداد الممشى في السيارة من 20000 إلى 29999 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0558226330.

سيارة مستعملة رخيصة للبيع:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2005 تباع السيارة هيونداي أكسنت بسعر 6000 ريال سعودي متوفرة في مدينة أحد رفيدة حي الرونة ومزودة بناقل حركة يدوي عادي ولون خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 30000 إلى 39999 كيلو متر والسيارة متوفر بها بلوتوث ومدخل يو إس بي ومدخل AUX للتواصل والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0583896066.

سيارة هيونداي للبيع بسعر كاش:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2011 والسيارة هيونداي أكسنت متوفرة بسعر 15000 ريال سعودي متوفرة للبيع في مدينة الرياض حي العزيزية والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي وبمواصفات إقليمية خليجية مع إستخدام البنزين كوقود للسيارة وتمتلك السيارة لون خارجي ذهبي وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة أكثر من 200000 كيلو متر ويوجد بالسيارة زجاج كهربائي ومكيف وسنتر لوك ومدخل يو إس بي ومدخل AUX وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0595034724.

سيارة للبيع بمواصفات خليجية:

للبيع سيارة هيونداي أزيرا مستعملة سنة الصنع 2011 بسعر بيع يبلغ 19500 ريال سعودي ومتوفرة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي المنصور والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أسود وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 375000 كيلو متر والسيارة تحتوي على زجاج كهربائي ومرايا كهربائية ومثبت سرعة وسنتر لوك وكراسي جلد وفتحة سقف وإطار إحتياطي وأضوية زينون وجنوط ألمنيوم ومدخل يو إس بي ومدخل AUX وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0507177025.