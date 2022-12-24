سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار رخيصة كاش وبالتقسيط

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عمر شويل - جدة لا شك أن السيارات تويوتا اليابانية من أقوى السيارات من حيث التقنية والصنع والمتانة بالإضافة إلى وجود مجموعة متميزة من التجهيزات والكماليات ووسائل الراحة والأمان التي يحتاج إليها كل قائد للسيارة. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2005 مستعملة في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 5000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 200000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تحتوي السيارة على مشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ونوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية وسادة هوائية للركاب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583801487 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583801487. للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2012 مستعملة سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 9000 ريال سعودي.

عرضت السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 140000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

تحتوي السيارة على مكيف ونوافذ أمامية كهربائية ووسادة هوائية للسائق ووسادة هوائية للركاب ووسادة هوائية جانبية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583801487 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583801487. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة في مدينة جازان.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 8500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 190000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

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