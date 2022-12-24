نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا مستعملة فقط ب 7.000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأسعار مُخفضة تبدء من 7.000 ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية لجميع المقيمين والمواطنين والدفع كاش وبالتقسيط بحالات ممتازة مع توافر جميع الماركات التي تكون عليها بحث وإقبال شديد من قبل المشتري، وسوف نتناول مجموعة من السيارات المستعملة بسعر مناسب للجميع. سيارة للبيع تويوتا مستعملة بسعر مناسب للجميع متوفرة سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 للبيع وهى تتمتع بحالتها الممتازة وسعرها المناسب للمقيمين بالمملكة، حيث متواجدة الآن بمدينة حفر الباطن . معلومات حول السيارة تويوتا: السيارة تأتي بمواصفات خليجية الصنع

تستخدم ناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم بها هو البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هو الفضي.

العداد سجل حتى الآن المسافة التي قطعتها السيارة والتي تصل إلى 200.000 كيلومتر.

الهيكل الخارجي بدون حوادث

الدهان بدون رش.

المبلغ المطلوب مقابل شراء السيارة هو 7.000 ريال سعودي. مواصفات داخلية بالسيارة:- السيارة بها بلوتوث.

متوفر بها زجاج كهربائي.

المكيف بها جيد.

متواجد بها مدخل usb وaux. سيارة تويوتا راش 2021 للبيع السيارة تويوتا موديل 2021 معروضة للبيع مقابل دفع 8.000 ريال سعودي.

متواجدة السيارة راش 2021 في مدينة خميس المشيط.

تعمل السيارة باستخدام البنزين.

السيارة تأتي بمواصفات أوروبية الصنع

ناقل الحركة بها أوتوماتيك.

اللون الخارجي لها فضي.

تستمع السيارة بالدهان الخارجي مما هو بدون رش.

كما أن الهيكل الخارجي لها بدون حوادث. مواصفات السيارة الداخلية:- متواجد بها بلوتوث

كما مزودة بنظام الدخول بدون مفتاح.

السيارة لها زجاج كهربائي

مزودة بشاشة لمس. المواصفات الخارجية:- السيارة متوفر بها جنطات المنيوم.

الأضوية بها زينون

المسافة المقطوعة حتى الآن تصل إلى 10000 كيلو متر.

للتواصل مع المالك للاستفسار عن كافة شئ متعلق بالسيارة عبر الوتس آب خلال الأرقام السابقة. سيارة مستعملة تويوتا كامري 2012 متوفر الان سيارة مستعملة بحالة جيدة وسعر مناسب للغاية بالمدينة المنورة السيارة نوعها تويوتا كامري موديل 2012.

السيارة تأتي بمواصفات خليجية الصنع

تعمل باستخدام البنزين.

الدهان الخارجي كما هو بدون رش.

وهى ذات لون أبيض . المواصفات الداخلية للسيارة:- مزودة بزجاج كهربائي.

الكراسي بالسيارة جلد المواصفات الخارجية للسيارة:- متوفر بها إطار احتياطي.

والأضوية بها ليد.

العداد مسجل حتى الآن 119.000 كيلو متر .

الهيكل الخارجي بحالة جيدة لا تتعرض السيارة لأي حادث من قبل.

الدفع يكون كاش او بالتقسيط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا مستعملة فقط ب 7.000 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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