ب 700 ريال احصل على سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط بمواصفات ومميزات عاليه… أحصل عليها الآن

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عمر شويل - جدة ب 700 ريال احصل على سيارة هيونداي اكسنت، يبحث الكثير من أفراد الشعب السعودي عن سيارة هيونداي اكسنت والتي تعتبر من أفضل السيارات التي تناسب طبيعة الأراضي السعودية الوعرة، كما أنها تحتوي على العديد من المواصفات التي تجعلها الخيار الأول لكثير من الناس، ونظراً لأن شراء سيارة جديدة ودفع ثمنها كاش أصبح من أصعب الأمور وخاصة على الشباب، تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل عرض من عروضها المميزة على هذه السيارة نعرضه لكم كالتالي.

ب 700 ريال احصل على سيارة هيونداي اكسنت

من المقرر نزول سيارة هيونداي اكسنت إلى المملكة العربية السعودية في بداية عام 2023 والذي لا يفصلنا عنه سوى شهر واحد، وتأتي هذه السيارة تحتوي على العديد من المواصفات والمميزات، لذلك تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل عرض من عروضها التي تتميز بالجدية والمصداقية لشرائها وهو كالتالي:

دفع مبلغ مقدم قيمته 28495 ريال سعودي.

يتم دفع مبلغ 700 ريال سعودي لمدة 60 شهر، على أن تكون الزيادة السنوية حوالي 9% فقط.

بالنهاية يتم دفع مبلغ دفعة أخيرة لا تقل عن 22526 ألف ريال سعودي

سعر سيارة هيونداي اكسنت الأساسي يبدأ من 55967 ألف ريال سعودي كما أنه يمكن التقديم على السيارة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023

جاءت سيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 تحتوي على العديد من المواصفات نذكرها لكم كالتالي:

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت على محرك قوي سعته 1600 سي سي.

قوة عزم الدوران تصل إلى 125 نيوتن/متر.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة عند 192 كيلو متر.

جاء ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بـ 4 سرعات مختلفة.

جاء خزان الوقود لتكون سعته حوالي 43 لتر.

عندما تقطع سيارة هيونداي اكسنت مسافة 100 كيلو متر فإن استهلاكها من الوقود يكون 7.4 لتر فقط.

مسافة 100 كيلو متر فإن استهلاكها من الوقود يكون 7.4 لتر فقط. تحتوي سيارة هيونداي اكسنت على العديد من الوسائل الترفيهية ومنها، شاشة 5 بوصة، شاشة عرض 7 بوصة وغيرها الكثير.

تشتمل سيارة هيونداي اكسنت على العديد من وسائل الراحة والأمان مثل الوسائد الهوائية.

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت فرامل مانعة الانغلاق أو الانزلاق.

مصابيح إضاءة كاشفة للضباب.

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت على تكييف عالي للبرودة ويوزعها جيداً.

مميزات سيارة هيونداي اكسنت 2023

من مميزاتها إنها تحتوى على زجاج كهربائي .

كما يوجد بها أيضا زجاج فامية خلفي .

ويوجد داخل سيارة هيونداي اكسنت أيضاً بلوتوث داخل السيارة .

ومن مميزاتها أيضاً إنها تحتوى على عجلة قادة متعددة الوظائف .

ويوجد سيارة هيونداي اكسنت هيونداي اكسنت راديو .

كما يوجد بها نظام للصوت به أربع مكبرات للصوت .

ويوجد داخل سيارة هيونداي اكسنت نظام تحذير للسرقه .

أسعار سيارة هيونداي اكسنت 2023 في البلاد

يصل سعر سيارة هيونداي اكسنت في السعودية الى 78.125 ريال سعودي .

سعر سيارة هيونداي اكسنت 2023 في مصر