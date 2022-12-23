نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بالتقسيط وضمان 3 سنوات بدون كفيل للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من مواطني المملكة العربية السعودية وتبحث عن أفضل وسيلة تساعدك في امتلاك سيارة، حتى إذا كانت تلك السيارة مستعملة ولكت تكون بسعر مناسب، فإليك مجموعة متميزة من بنوك وشركات سعودية، توفر سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط المريح، وأيضا بحالة جيدة ومناسبه للجميع، وليس بها أي أعطال، فهذه السيارات يوجد معها ضمان لفترة طويلة، حتى لا يشعر المستفيد بالقلق أو الخوف عندما يمتلك سيارة أحلامه، ولذلك قام البنك المركزي السعودي بتوثيق شركات سعودية بمزاولة توفير السيارات المستعملة للمواطنين والغير سعوديين بالمملكة، وأيضا توفير جميع الخدمات اللازمة لتحقيق أكبر فرص الراحة والأمان للجميع بدون استثناء.

سيارة مستعملة للبيع

توجد سيارة بالتقسيط المريح عن طريق تمويل من خلال أقوى الشركات التمويلية للسيارات الجديدة والمستعملة، هي شركة عبد اللطيف جميل، وتوفر لك تمويل سيارات لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي والموظفين بالقطاع الخاص، وأيضا المتقاعدين، لهم الحق في الحصول على تمويل السيارات بجميع الخدمات التمويلية، وتمويل السيارات بدون كفيل ولا يحتاج إلى أي دفعة أولى، فقط سوف تقوم باختيار سيارتك، ومنها تقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وسوف تحصل على ضمان للسيارة يمتد حتى ثلاث سنوات أو تمون المسافة المقطوعة بها داخل المملكة حتى 60 ألف كيلو متر.

سيارة مستعملة بحالة جيدة للبيع

متوفر أقوى أنواع السيارات بالمملكة العربية السعودية، وهي سيارة شفروليه سبارك موديل 2020 بالتقسيط المريح على 60 شهرا، وأيضا دفع قسط شهري 1,035 ريال، وهي بلون أبيض وعدد المسافة المقطوعة بها من 60 ألف كيلو وحتى 69 ألف كيلو، والناقل الحركي المتوفر بها أوتوماتيك، ومتواجدة في جدة، ونوعها هاتشباك، وعن المعلومات للتمويل يمكنك أن تحصل على السيارة في الحال، ونسبة التملك هي 20.00%، ليصل مبلغ إجمالي السيارة إلى 69,575 ألف ريال، والسيارة لا يوجد بها أي عيوب.

كيفية طلب السيارة المستعملة

سوف تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، وتقوم بتقديم صورة من رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، وأيضا صورة من الهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي، وصورة من السجل الائتماني تكون بحالة جيدة، وصورة الإقامة إذا كنت مقيم، وخطاب تعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل، والراتب الشهري ويجب أن لا يقل راتبك الشهري عن 3000 ريال، وكل هذا مع تعبئة نموذج الحصول على سيارة مستعملة، كما أنه متوفر لك رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل لتحصل على أي من استفساراتك طوال الوقت، ويمكنك الاتصال على الرقم 8002442211 حتى تحصل على سيارتك أو المعلومات التي تريدها لعروض السيارات الجديدة أو المستعملة.