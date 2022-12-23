اغتنم الفرصة احصل على سيارة هونداي بقسط شهري 500 ريال بالسعودية

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عمر شويل - جدة بقسط شهري 500 ريال فقط إمتلك سيارة هونداي، يمنح نظام التقسيط في السيارات المستعملة فرصة للمواطنين السعوديين والمقيمين من محدودي الدخل للحصول على سيارة مستعملة متميزة من خلال دفع مبلغ بسيط كمقدم وتسديد باقي سعر السيارة على أقساط شهرية متساوية بسيطة، وسوف نقدم من خلال هذا المقال أسعار سيارات هونداي المستعملة في سوق بيع السيارات المستعملة في السعودية. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2017 مستعملة في مدينة جدة.

كما تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 27000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1000 وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 150000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أحمر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

أهم وسائل الراحة والأمان في السيارة عبارة عن مكيف، ريموت كنترول، مرايات ضم إغلاق.

يوجد في السيارة فرش قماش، نظام الذكي لركن السيارة، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تحتوي السيارة أيضا على حساسات أمامية، وسادة هوائية للسائق، قفل مركزي للأبواب.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582527559 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582527559. للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

كما تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 22000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 110000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي ذهبي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596221328 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596221328. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة في مدينة تبوك.

كما تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 24000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي فضي.

كما عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 210000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594023022 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583373401. للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2015 مستعملة سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2015 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

كما سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 18000 ريال سعودي.

عرضت السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط 1500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 97000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0096659079256 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590792586. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة في مدينة جدة.

كما تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي.

تم عرض السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1000 وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 136000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي بني.

كما الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

التجهيزات في السيارة عبارة عنفرش جلد، نظام الركن الذكي للسيارة، مكيف، فتحة سقف.

تحتوي السيارة على ريموت كنترول، مرايات كهربائية، مرايات ضم إغلاق، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

يوجد في السيارة أيضا حساسات أمامية، وسادة هوائية للسائق، جنوط.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590304313 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590304313. للبيع سيارة هيونداي توسان أول إستخدام 2017 مستعملة سيارة هيونداي توسان أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة تبوك.

تباع السيارة هيونداي توسان مستعملة بسعر 16000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي توسان أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي توسان بلغ 190000 كيلو متر.

السيارة هيونداي توسان متوفرة بلون خارجي أحمر.

تحتوي السيارة على نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

يوجد في السيارة أيضا حساسات أمامية وخلفية وكشافات ضباب.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي توسان مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591682039 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591682039. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2014 مستعملة في مدينة حائل.

تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 18000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 185000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

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