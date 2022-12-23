نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك سيارة تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال عرض تقسيط لمدة 5 سنوات في السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كورولا في عام 2022، تعتبر تويوتا كورولا واحدة من أهم السيارات في السوق بسبب موقعها التنافسي والقوي في السوق، فضلاً عن شعبيتها العالية وارتفاع الطلب عليها نظرًا لسعرها المعقول وميزاتها المحببة عالميًا وتقدم شركة عبد اللطيف جميل سيارات تويوتا كورولا مع الأسعار والعروض الخاصة لجميع فئات سيارات تويوتا، والتي يبلغ مجموعها الآن تسعة وتميزت سنوات طراز 2018-2020 بأفضل مواصفات سيارات تويوتا الممكنة في هذه المقالة، سوف نستعرض الميزات والتكاليف والدفعات الشهرية لتويوتا كورولا من شركة عبد اللطيف جميل.

ب700 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا

سنوفر لك الوصول إلى أحدث مواصفات وخصائص تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل

مواصفات تويوتا كورولا 2022

تتعدد فئات تويوتا كورولا 2022 ، وتختلف كل فئة عن الأخرى من حيث المواصفات والمميزات.

تتميز السيارة بسقف مفتوح بانورامي بالإضافة إلى واقي أرضي مرتفع. به كل أدوات الأمان والحماية والرفاهية. لديها محركات ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود. تأتي سيارات تويوتا بمحركات 1600 سي سي بثلاث أسطوانات.

خصائص تويوتا كورولا 2022

لها محرك 1600 سم 3 بقوة 120 حصان وعزم دوران 154 نيوتن / متر. السيارة تتحرك بسرعة 190 كم / ساعة. لديها علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات. خزان الوقود سعة 50 لترًا. لها حقيبة خلفية بسعة 470 لتر. يبلغ طول السيارة 4.7 مترًا وعرضها 1.5 مترًا وارتفاعها 15 سم فوق سطح الأرض.

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من شركة عبد اللطيف جميل

حسب الوصف التالي تقدم شركة عبد اللطيف جميل لعملائها سيارات تويوتا كورولا المريحة وبأسعار مناسبة:

ارتفع سعر تويوتا كورولا إلى 31917 ريالاً سعودياً. قام بسداد مدفوعات سيارات يبلغ مجموعها 700 ريال سعودي على مدار خمس سنوات. بلغت الضريبة الإضافية لسيارات تويوتا كورولا 11476 ريالاً سعودياً. تميزت فئات Toyota Corolla التي تمت إضافتها إلى فئة Comfort Plus عن سيارة Toyota Corolla 2022 من خلال وجود ميزات عالية المستوى، وكانت الفئة f / o تتمتع بميزات أكثر مما كانت عليه.

الخصائص الداخلية لسيارة كورولا 2023

تتميز كورولا 2023 بمجموعة متنوعة من الميزات الداخلية الفاخرة بالإضافة إلى المعدات الداخلية والخارجية المميزة، بما في ذلك مرايا الرؤية الخلفية الإلكترونية وناقل حركة أوتوماتيكي وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.5 بوصة وزجاج أمامي مقاوم للبهتان وأربعة مكبرات صوت وتحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أوتوماتيكية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومحركات متعددة الوظائف.