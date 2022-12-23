كم سعر تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٣ في السعودية قوة المحرك والمواصفات الداخلية والخارجية

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عمر شويل - جدة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٣ من أحدث سيارات شركة تويوتا اليابانية، وقد طرحت الشركة مؤخرًا أحدث طراز لها وهي land cruiser 2023 والتي تعد من أفضل سيارات الدفع الرباعي، حيث توفر لعشاق السيارة أعلى أداء على الطرق الوعرة لذلك فهي مناسبة في دول الخليج، كما أنها تتميز بكونها واسعة جدًا من الداخل لمزيد من الراحة للركاب، ومن خلال موضوعنا اليوم سنتعرف على كافة التفصيل حول مواصفات و كم سعر تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٣ السعودية.

محرك تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٣

تتميز سيارة land cruiser 2023 بمحرك ذات أداء قوى سعته ٣.٥ لتر يولد قوة 409 حصان مما يجعله بعزم دوران 650 نيوتن متر وهو محرك سداسي الأسطوانات بنظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيك، بخلاف أنظمة الحماية الموجودة بالسيارة والتي تجعلها آمنة تماما على الركاب والسائق.

تصميم تويوتا لاندكروزر من الداخل

كشفت تويوتا مؤخرًا عن مواصفات أحدث سياراتها وهي لاندكروزر 2023، والتي تعد مواصفات عالية الجودة والكفاءةحيث يتميز مظهرها بالأناقة والقوة والفخامة، وهي الخيار الأفضل لمن يسعى لتجربة متميزة إلى جانب أن بها مصابيح أمامية LED مع تحكم أوتوماتيكي في مستوى الإضاءة ورذاذ ماء للمصابيح الأمامية، ومصابيح LED تعمل بالنهار بجانب إشارات الانعطاف من الأمام والخلف مع إضاءة متتابعة.

نجد أيضا مصابيح ضباب أمامية LED مع شبك أمامي من الكروم الفضي، وقد تمت إضافة لمسات من الكروم إلى المصدات الأمامية والخلفية، كما أن الجنوط مصنوع من الألمنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، وتحتوي السيارة أيضا على مرايا الرؤية الخلفية الخارجية المطلية بالكروم مع التحكم الكهربائي وإشارات الانعطاف قابلة للطي الكهربائي، مع وجود مرايا الرؤية تميل لأسفل عند الرجوع للخلف.

مواصفات تويوتا لاندكروزر من الداخل

تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٣ من الداخل بمقصورة تحتوي على عدادات optiron وأيضا شاشة معلومات مقاس 7 بوصة كما يوجد أيضًا شاشة مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي متكامل وبالنسبة للصوت فهي تحتوي على 14 سماعة، بخلاف وجود نظام الملاحة و Apple CarPlay، كما أن land cruiser 2023 مزودة بنظام ترفيه خلفي بشاشتين، لإمكانية عرض المعلومات وبها تكييف هواء أمامي وخلفي بتحكم مستقل رباعي، مع وجود شاحن الهاتف اللاسلكي، ومخرج كهربائي 220 فولت، ونجد السيارة داخليا تحتوي على منفذ USB لمقاعد الأمامية والصف والثاني والثالث، كما أن المقصورة واسعة وتتكون من ثلاثة صفوف لتتسع إلى جلوس من 8 أشخاص.

كم سعر تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٣ في السعودية وقطر والإمارات