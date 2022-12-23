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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية بأقل من 30 ألف ريال سعودي، يشهد السوق السعودي الكثير من وجود السيارات المستعملة التي تناسب كل مقيم في المملكة أو للمواطنين، ويوجد عدد من المقيمين الذين يرغبون في شحن سيارة إلى مصر حتى يستفاد من وجودها مع الإعفاء الضريبي للمغتربين للسيارات المستوردة، ويوجد مجموعة من السيارات المميزة بعدد من الماركات بفئات حديثة الإصدار، وتكون متاحة بسعر أقل من 30 ألف ريال أو تبدأ من ذلك السعر، سنتعرف معكم على مجموعة سيارات مستعملة بالسوق السعودي بأسعار مخفضة بمزايا ومتانة في المحركات بحالة جيدة.

سيارات مستعملة بالسعودية بأقل من 30 ألف ريال

يتوفر سيارة مستعملة هاتشباك نوعها فورد بفئة ايكوسبورت موديل إصدار السيارة فورد لعام 2014، تأتي السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، كما أن السيارة تمتاز بناقل حركة أوتوماتيك بعدد 6 سرعات، وقود السيارة البنزين، لون السيارة الطلاء الخارجي باللون الرمادي حالة الهيكل جيدة بدون حوادث أو رش تجميلي.

مواصفات سيارة فورد مستعملة بالسعودية

شاشة عداد الممشى للسيارة جاءت السيارة ماشية مسافة 140 ألف كيلومتر.

دهان السيارة الخارجي باللون الرمادي الأصلي حالة الهيكل بدون حوادث.

مدينة تواجد السيارة في الرياض بالمملكة في المربع.

مواصفات السيارة الداخلية وجود مكيف هواء بارد.

كما يوجد شاشة لمس لعرض معلومات المطلوبة، زجاج كهربائي، بلوتوث.

مواصفات السيارة فورد الخارجية مصابيح السيارة ليد، وجود إطار احتياطي، كاميرا خلفية.

سعر السيارة فورد 2014 طريقة السداد كاش 27 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا هايلكس مستعملة موديل 2012

سيارة مستعملة تويوتا هايلكس 2012 بحالة جيدة تستخدم السيارة البنزين، عداد الممشى للسيارة جاءت بقراءة عداد الممشى 200 ألف كيلو متر، كما أن السيارة تحتوي على زجاج كهربائي أوتوماتيك، جنوط من الطيس، ناقل حركة السيارة القير أوتوماتيك، عازل حراري من شركة 3M، مفاتيح الوكالة بعدد 2 مفتاح، بودي السيارة وكالة، محركات السيارة وكالة، سيارة على الشرط.

مواصفات السيارة الداخلية وجود من أكياس هوائية، أندوريد، بلوتوث، زجاج كهربائي. كراسي السيارة من الجلد، مرايا السيارة كهربائية، كما ان السيارة بها مكيف هواء. مواصفات السيارة الخارجية مصابيح من الليد، حساسات ضغط الإطارات، فرامل مانع الانزلاق. سعر السيارة تويوتا هايلكس 2012 مستعملة 29 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2021 مستعملة

السيارة كامري من فئة السيارات السيدان.

تتوفر السيارة تويوتا كامري بسعر ما بين 38 الف ريال سعودي إلى 62 ألف ريال سعودي.

يمتاز محرك السيارة بأنه هايبرد يعمل بقوة 212 حصان.

نوع ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك قير.

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