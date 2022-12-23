نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من تويوتا وصل…سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة كلياً بمواصفات عالمية ومميزات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة، تويوتا كامري 2024 والتي تعد من أهم السيارات التي أصدرت مؤخرا والتي من المتوقع تحقيق أكبر مبيعات منذ لحظة انطلاقها وذلك نظرًا للمواصفات والمميزات الخاصة بها والتي جعلتها الاختيار الأول لكل من يبحث عن سيارة جديدة حيثُ تتميز بمظهرها الرائع واحتوائها على أفضل وسائل الأمان وإليكم باقي التفاصيل عن السيارة وأسعارها داخل البلاد..

سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة

سوف نقدم لكل كل ما يخص سيارة تويوتا كامري من مواصفات ومميزات وهي:-

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024

تعد السيارة من أهم السيارات التي تم إطلاقها مؤخرا نظرًا لاحتوائها على كثير من المواصفات والتي منها:

تحتوي سيارة تويوتا كامري 2024 على واجهة أمامية رائعة حيثُ صُممت بتصميم رياضي لكل من يبحث عن هذا النوع من السيارات.

تحتوي السيارة على شبكة كبيرة للتهوية ذات لون أسود.

يحتوي صادم السيارة من أعلاه على شعار السيارة يوجد في منتصفه.

تضم سيارة تويوتا كامري 2024 غطاء للمحرك الرياضي.

تحتوي السيارة من الأمام والخلف على مصابيح ليد.

تتوفر السيارة باللون الأسود.

تحتوي السيارة على عجلات بالتصميم الرياضي تتميز بلونها الأسود.

تحتوي سيارة تويوتا كامري 2024 على مقصورة تتقارب مع سيارة كروتون في شكلها الحالي.

تحتوي على فتحات من الجوانب تساعد في تدفق الهواء.

تحتوي على نظام أمان لمنع الحوادث.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2024

تعد سيارة تويوتا كامري 2024 من فئة سيدان والتي تتميز بحجمها المناسب وكثير من المميزات التي ستجعلتها الأكثر مبيعًا في جميع الدول ومن هذه المميزات:

تتميز السيارة باحتوائها على محرك رباعي الأسطوانات.

يعمل محرك سيارة تويوتا كامري 2024 بسعة 2.4 لتر.

تبلغ قوة محرك السيارة نحو 270 حصان.

يصل عزم دوران المحرم 420 نيوتن لكل لتر.

تعمل سيارة تويوتا كامري 2024 بنظام دفع أمامي أو الرباعي.

تتميز بوجود مكيف للهواء يساعد في تنوع درجة الحرارة داخل السيارة.

تتميز سيارة تويوتا كامري 2024 بأن المقاعد مصنوعة من الجلد الجيد حتى يشعر الركاب بالراحة.

يمكن التحكم في اتجاه المقاعد.

تحتوي على كثير من وسائل الترفيه مثل شاشة لعرض الوسائط علاوة على ذلك البلوتوث وسماعات عالية الجودة.

يمكنه السير في المناطق الوعرة مثل الطرق الرملية وغيرها.

أسعار سيارة تويوتا كامري