نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط بـ500 ريال إمتلك سيارة تويوتا بالسعودية بحالة جيدة تشبه الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة تويوتا، سيارات تويوتا تعتبر من أرقى السيارات التي يمكنك قيادتها، خاصة أثناء السفر في أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لأنها مزودة بإمكانيات تجعلك لا تشعر بالتعب ولا شدة الحرارة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات تويوتا المستعملة. سيارة تويوتا كامري 2000 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري 2000 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية زجاجية تعمل بالكهرباء وبلوتوث، ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على جنوط قوية ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية.

يوجد بهذه السيارة كشافات إضاءة أمامية وخلفية ووسادة هوائية للركاب وأخرى جانبية، وجهاز إنذار وراديو.

ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش، وجنوط قوية وأحزمة أمان.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 200,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2000 للبيع بسعر خمس آلاف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0583801487,+966583801487. للبيع سيارة تويوتا كامري 2016 مستعملة سيارة تويوتا كامري 2016 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول وباور ومرايات ضم للإغلاق.

يوجد في السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش تعمل بالكهرباء، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة بلوتوث وجنوط قوية وجهاز إنذار، وحساسات أمامية وخلفية، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع الانغلاق، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بالبلوتوث وراديو كاسيت ومشغل اسطوانات، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وكشافات ضباب، وكشافات إضاءة أمامية وخلفية.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 80,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2016 للبيع بسعر 15,000 ريال سعودي. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 592386205,+96692386205. سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري 2005 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش والجلد وتعمل بالكهرباء.

ومكيف ذات برودة عالية وباور ونظام ذكي خاص بركن السيارة، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول ومرايات ضم للإغلاق، ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على بلوتوث وراديو كاسيت، ونظام تحكم خاص بالطارة ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي.

تتمتع هذه السيارة بمشغل أسطوانات وحساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تحتوي السيارة على وسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ونظام فرامل مانع الانغلاق، وجنوط قوية وكشافات ضباب.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 253,000 كم

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2005 للبيع بسعر 5,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 00966595817815,+966583025650. للبيع سيارة تويوتا افالون 2012 مستعملة سيارة تويوتا افالون 2012 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بنظام ذكي خاص بركن السيارة ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

ومرايات ضم للإغلاق ومكيف ذات برودة عالية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

وريموت كنترول وفتحة سقف وباور.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات.

أحزمة أمان وكشافات ضباب، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب وكاميرا خلفية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 170,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة طريف.

تعرض سيارة تويوتا افالون 2012 للبيع بسعر 21,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 4,000 ريال سعودي مقدم و400 ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591523751,+966591523751.

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