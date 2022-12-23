نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا بسعر 7,000 ريال للبيع سيارات متاحه بحاله ممتازة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتوي السوق السعودي للسيارات المستعملة عن عدد كبير جدًا من أقوى سيارات مستعملة في السعودية، ويزداد الإقبال هذه الفترة على السيارات المستعملة حيث أن الحالة المادية للكثير من الشعب ليست أفضل شيء وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي يبحث الكثيرون عن سيارة مستعملة لشرائها والتي أسعارها مناسبة جدًا إذ أن الأسعار التي يتم تقديم السيارات الجديدة قد لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي وقد لا يستطيع أغلب المواطنين شرائها.

أفضل سيارات مستعملة في السعودية

بأسعار أقل من 10 آلاف ريال سعودي تعرف على أفضل السيارات المستعملة في السعودية والتي هي:-

سيارة تويوتا كورولا 2008 مستعملة

قام أحد سكّان مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية بعرض سيارته تويوتا كورولا موديل 2008م للبيع مستعملة وحالتها جيدة، وكشف عن أبرز مواصفاتها التي هي لونها الفضي من الخارج والقير العادي والوقود البنزين بممشى 212 ألف كيلو متر، سعر السيارة 7 آلاف ريال سعودي ورقم الاتصال بمالك السيارة يبلغ 595860743.

سيارة تويوتا يارس 2010 مستعملة

وكانت سيارة تويوتا يارس موديل 2010م إحدى السيارات المستعملة المتوفرة في حراج المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض السعودية وتم تقديمها بسعر 8 آلاف ريال سعودي، حالة السيارة ممتازة ولونها من الخارج هو اللون الأبيض وعدد أبوابها أربعة وممشى السيارة يبلغ 200 ألف كيلو متر ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 580360206.

سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

وفي عام 2007م تم إصدار سيارة تويوتا هذا الموديل، تعد السيارة من أفضل السيارات الكورولا المستعملة ولون السيارة فضي وعدد أبوابها أربعة بممشى 20 ألف كيلو متر وارتفاع السيارة عن الأرض مناسب، مقدمة بسعر 10 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 580409658.

سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

وآخر سيارات اليوم هي سيارة تويوتا كورولا موديل 2006م اليابانية، سعر بيع السيارة يبلغ 7 آلاف ريال سعودي، حجم المحرك يبلغ 1500 سي سي وممشى السيارة يبلغ 190 ألف كيلو متر وللتعرف على تفاصيل إضافية بخصوص السيارة يمكنك التواصل مع مالكها من خلال رقم 593003128.