بـ500 ريال إمتلك سيارة هونداي بحالة جيدة ومضمونة

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عمر شويل - جدة بـ500 ريال إمتلك سيارة هونداي، سيارات هيونداي المستعملة تعتبر من أقوى السيارات المستعملة التي تباع في العديد من المعارض، لأنها تتميز بوجود أنظمة تشغيل للمحركات والفرامل الخاصة بها بشكل سلس، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هيونداي المستعملة. سيارة هيونداي النترا 2014 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2014 تتمتع بلون أزرق داكن لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول ونوافذ خلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، وبلوتوث ووسادة هوائية للسائق.

وجنوط قوية ومرايات أمامية لونها أزرق داكن مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة قفل مركزي خاص بقفل الأبواب ونظام فرامل مانع الانغلاق، وكشافات ضباب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، وحساسات أمامية وخلفية.

تحتوي السيارة على وسادة هوائية للسائق والركاب، وراديو كاسيت ومشغل اسطوانات ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 170,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حائل.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2014 للبيع بسعر 18,000ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 966581632436+,+966581632436. للبيع سيارة هيونداي النترا 2016 مستعملة سيارة هيونداي النترا 2016 تتمتع بلون برونزي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش والجلد وتعمل بالكهرباء، ومكيف ذات برودة عالية.

وباور ونظام ذكي خاص بركن السيارة، ومرايات أمامية لونها برونزي مثل لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء وبلوتوث وراديو كاسيت.

تحتوي السيارة على نظام تحكم خاص بالطارة، ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات.

وحساسات أمامية وخلفية ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

تتمتع هذه السيارة بنظام فرامل مانع الانغلاق ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وجنوط قوية.

يوجد في السيارة كشافات ضباب وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي وجهاز إنذار ومثبت سرعة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 11,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2016 للبيع بسعر 20,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596970157,+966596970157.

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